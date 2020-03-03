Любовный гороскоп на 8 марта 2020 года: кого ждет любовь с первого взгляда

В праздник Водолеи могут влюбиться с первого взгляда, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Марина Скади составила гороскоп на 8 марта 2020 года – воскресенье, 14/15 лунный день – и сообщила, что Водолеям светит любовь с первого взгляда.

Водолеи в праздник могут увлечься новым человеком, а потом в нем сильно разочароваться, рассказала эксперт УНИАН.

Собеседница добавила, что 8 марта представители этого знака будут максимально привлекательны для противоположного пола, страстность может усилиться.

Астролог спрогнозировала, что у Козерогов в этот день могут завязаться непродолжительные романтические связи.

Скади сообщила, что в праздничный день Овны могут завязать интересные знакомства, у них могут появиться новые увлечения, основанные в основном только на физическом притяжении.

По ее словам, у Тельцов дружеские связи могут перерасти в любовные, а Ракам светят любовные приключения.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт отметил, что счастливчиками месяца будут Рыбы, Тельцы, Водолеи и Львы, а неудачниками – Близнецы, Раки, Овны и Козероги.