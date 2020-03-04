Под угрозой три знака: астрологи назвали досадных неудачников среди знаков Зодиака

Гороскоп на 4 марта трем знакам Зодиака обещает неудачу / Фото pixabay.com

Астрологи предсказывают, что 4 марта Лунный Рак принесет в жизнь некоторых знаков Зодиака сомнительную стабильность, поэтому не рекомендуют вкладывать деньги в сомнительные проекты и строить долгосрочные планы.

Как пишет НВ, звезды предостерегают от необдуманных рисков.

Дева

Девы порой демонстрируют завидное усердие и старательность, однако часто им недостаточно решительности. Гороскоп на 4 марта предвещает отсутствие успеха в бизнесе, если Дева не решится отойти от намеченного ранее пути. Астрологи рекомендуют экспериментировать с новыми методами и следить за трендами, поскольку это позволит выйти на новый уровень достижений.

Рак

Раки часто планируют и занимаются анализом. Но гороскоп на 4 марта предвещает успех экспромта, к которому этот знак Зодиака не склонен. Звезды советуют рисковать, если в проект вложено много знаний и усилий. Неожиданностей не будет, ведь Рак часто все продумывает до мелочей. Чтобы увидеть успех, нужно проявлять больше смелости и авантюризма.

Стрелец

Стрельцы, как правило, весьма азартны. Однако гороскоп 4 марта предвещает, что в этом может заключаться ошибка. Если Стрелец будет рисковать, то нужно предусмотреть все варианты развития событий. Звезды советуют тщательно планировать дела, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств и роковых ошибок.

Напомним, астролог Марина Скади составила гороскоп на 8 марта 2020 года – воскресенье, 14/15 лунный день – и сообщила, что Водолеям светит любовь с первого взгляда.

Как ранее сообщалось, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт отметил, что счастливчиками месяца будут Рыбы, Тельцы, Водолеи и Львы, а неудачниками – Близнецы, Раки, Овны и Козероги.