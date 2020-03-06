Полнолуние в марте 2020 года: каким будет, и чем заняться

Полнолуние в марте 2020 будет благоприятным, можно признаться в любви, сообщил Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс сказал, что полнолуние в марте 2020 года произойдет 9 числа, но его влияние будет ощущаться 8 и 10 числа.

Новое полнолуние будет благоприятным и гармоничным, рассказал Росс Главреду.

По его словам, 8-10 марта прекрасно подойдут для признания в любви, а также романтических и дружеских встреч.

"…9 марта в 19.49 нас ждет полнолуние. Оно будет очень гармоничным и благоприятным. 8-10 марта будет ощущаться его влияние…", – отметил астролог.

Росс предупредил, что до 16 марта из-за ретроградности Меркурия будет супернепростой период для дел, а потом станет легче.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака. Астролог спрогнозировал, что неудачниками месяца будут Овны, Козероги, Раки и Близнецы, а счастливчиками – Рыбы, Львы, Тельцы и Водолеи.