Гороскоп на 7 марта всех знаков Зодиака: соблазнительное предложение и душевная рана

Скорпионы сегодня могут получить соблазнительное предложение / Скріншот

Скорпионам гороскоп на 7 марта 2020 года всех знаков Зодиака - суббота и 14 лунный день - спрогнозировал соблазнительное предложение.

Весов и Дев звезды предупредили о возможных неприятностях - Весам грозят подвохи, а Девы могут ранить душу близкого человека.

Какой выходной светит огненным, водным, воздушным и земным знакам Зодиака

Что гороскоп на 2020 пророчит водным знакам

Гороскоп на 7 марта 2020 года – Рак

Найдите время для общения с теми, кто вас подзаряжает. Спешка в этот день противопоказана – постарайтесь действовать продуманно.

Гороскоп на 7 марта 2020 – Рыбы

Постарайтесь отдохнуть и подышать свежим воздухом. Не скупитесь и хватайте новые знания.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Вам могут сделать, на первый взгляд, соблазнительное предложение – рассмотрите его со всех возможных сторон. Пора найти время для своего здоровья.

Что гороскоп 2020 пророчит земным знакам

Гороскоп на 7 марта 2020 – Козерог

Не скрывайте свои чувства, возможно, они взаимны. Откажитесь от того, что гробит ваш организм.

Гороскоп для Тельца на сегодня

Лучше меньше общаться, тогда есть шанс избежать конфликтов.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на 8 марта 2020 года: кого ждет любовь с первого взглядаНе ввязывайтесь в сомнительные дела и попытайтесь не сильно разбрасываться деньгами.

Гороскоп на 7 марта 2020 года – Дева

Остерегайтесь острых слов – можете ранить душу любимого человека и нарваться на скандал. Пора закончить то, что вы начали.

Что гороскоп на 2020 пророчит воздушным знакам

Гороскоп на 7 марта 2020 года – Весы

Анализируйте события – не дайте себя обмануть. Дайте мозгу отдохнуть. Пора найти время для душевных разговоров с родными.

Гороскоп на 7 марта 2020 – Водолей

Не преувеличивайте свои возможности и достижения и не обижайте окружающих. Возможно, пора заняться новым делом.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не время расслабляться – противники не собираются отступать. Если возникнут проблемы – откажитесь от повышенных тонов.

Что гороскоп 2020 пророчит огненным знакам

Гороскоп на 7 марта 2020 года – Овен

Откажитесь от принятия очень серьезных решений. Постарайтесь быть мягче, и отношения с многими людьми улучшатся.

Гороскоп на 7 марта 2020 – Стрелец

Дела подождут, найдите время для того, чтобы навести порядок в душе.

Читайте такжеПолнолуние в марте 2020 года: каким будет, и чем занятьсяНе подпускайте близко людей, которым не доверяете на все 100%. Не лучшее время для знакомств.

Гороскоп на сегодня – Лев

Если не поняли задачу – переспросите, в таком случае можно избежать ошибки. Планы могут разрушиться, возможно, это к лучшему.

Что делать всем знакам Зодиака 7 марта 2020-го: совет от астропсихолога Александра Бабича

"Хороший день для того, чтобы провести время со своими крестниками", – сообщил эксперт Главреду.

Сегодня можно встретиться с крестниками, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Ранее астролог Влад Росс говорил, что счастливчиками марта 2020 будут Водолеи, Тельцы, Рыбы и Львы, а неудачи грозят Ракам, Овнам, Близнецам и Козерогам.