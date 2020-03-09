Гороскоп на 9 марта всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт

В день рождения Шевченко Девам советуют быть осторожными во всех сферах.
В сердце Тельцов в понедельник, 9 марта, – день рождения поэта Тараса Шевченко и 15/16 лунный день – может зародиться новая страсть, а Скорпионы могут решиться на легкий флирт.
Девам не стоит быть легкомысленными, для них день может быть катастрофическим, а Близнецы могут разрешить любовную проблему.
Что напрогнозировал гороскоп на 9 марта 2020 года всем знакам Зодиака
Какой день ждет огненные знаки
Гороскоп на 9 марта 2020 – Лев
Не спешите, все просчитывайте и не беритесь одновременно за несколько дел – возможны неприятные провтыки. Беритесь за новые дела и подключайте к ним надежных людей.
Гороскоп на 9 марта 2020 года – Стрелец
Не позвольте вылезти вам на шею – доброта может быть наказана.
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Гороскоп на сегодня – Овен
Придерживайтесь режима. Если хотите в день рождения Шевченко взяться за очень серьезные дела – не бойтесь обращаться за помощью, вам не откажут.
Какой день гороскоп 2020 сулит водным знакам
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Из-за работы возможны мелкие неприятности в личной жизни, крепитесь. В дела нужно вкладывать не только внимание, но и душу – тогда будет желаемый результат.
Гороскоп на 9 марта 2020 года – Рак
Тщательнее подбирайте компанию, не стоит тратить время на недостойных людей. Для достижения высоких целей неплохо было бы подобрать надежную команду.
Гороскоп на 9 марта 2020 года – Скорпион
Готовьтесь к приятным сюрпризам. Если не хотите ждать подарков от судьбы – сами себе что-то подарите. Хотите сделать жизнь приятнее и ярче – флиртуйте и общайтесь с интересными людьми.
Какой день гороскоп на 2020 год сулит земным знакам
Гороскоп на сегодня – Телец
Не засиживайтесь на одном месте, есть шанс встретить интересных собеседников и не только. Постарайтесь быть обворожительными.
Гороскоп на 9 марта 2020 года – Козерог
Пора тратить деньги – можно купить что-то, о чем вы давно мечтали. Возможно, кошелек станет толще – новый проект может оказаться выгодным.
Гороскоп на 9 марта 2020 – Дева
Нельзя нарушать правила и искать приключения на свою пятую точку в любых сферах – возможны катастрофы и серьезные неприятности. Не тратьте крупные суммы.
Какой день гороскоп 2020 сулит воздушным знакам
Гороскоп на сегодня – Водолей
Пора заняться не только духовной сферой, но и физической – возможно, пора пойти в спортзал. Постарайтесь быть дипломатичнее.
Гороскоп на 9 марта 2020 года – Близнецы
Любовные проблемы могут развязаться почти сами по себе.
Читайте такжеАстролог объяснил, почему в России много бомжейПостарайтесь думать перед тем, как высказываться – необдуманные резкие фразы могут нанести болезненные удары собеседникам.
Гороскоп на 9 марта 2020 – Весы
Если вас давно что-то интересовало – самое время узнать и попробовать что-то новенькое. Не взваливайте на свои плечи груды дел – вы не сделаны из железа.
Совет от астропсихолога Александра Бабича на 9 марта 2020-го для всех знаков Зодиака
"Хороший день для участвия в соревнованиях", – поделился эксперт с Главредом.
Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 для всех знаков Зодиака. Эксперт прогнозировал, что лузерами марта будут Козероги, Близнецы, Овны и Раки, а везунчиками – Львы, Рыбы, Тельцы и Водолеи.