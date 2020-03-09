Гороскоп на 9 марта всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт

Тельцы в праздник могут почувствовать новую страсть / Скриншот

В сердце Тельцов в понедельник, 9 марта, – день рождения поэта Тараса Шевченко и 15/16 лунный день – может зародиться новая страсть, а Скорпионы могут решиться на легкий флирт.

Девам не стоит быть легкомысленными, для них день может быть катастрофическим, а Близнецы могут разрешить любовную проблему.

Что напрогнозировал гороскоп на 9 марта 2020 года всем знакам Зодиака

Какой день ждет огненные знаки

Гороскоп на 9 марта 2020 – Лев

Не спешите, все просчитывайте и не беритесь одновременно за несколько дел – возможны неприятные провтыки. Беритесь за новые дела и подключайте к ним надежных людей.

Гороскоп на 9 марта 2020 года – Стрелец

Не позвольте вылезти вам на шею – доброта может быть наказана.

Читайте такжеАстролог назвал эксгибиционистов среди знаков ЗодиакаВсе ошибаются, признайте свои проколы и извинитесь перед теми, кого сильно обидели.

Гороскоп на сегодня – Овен

Придерживайтесь режима. Если хотите в день рождения Шевченко взяться за очень серьезные дела – не бойтесь обращаться за помощью, вам не откажут.

Какой день гороскоп 2020 сулит водным знакам

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Из-за работы возможны мелкие неприятности в личной жизни, крепитесь. В дела нужно вкладывать не только внимание, но и душу – тогда будет желаемый результат.

Гороскоп на 9 марта 2020 года – Рак

Тщательнее подбирайте компанию, не стоит тратить время на недостойных людей. Для достижения высоких целей неплохо было бы подобрать надежную команду.

Гороскоп на 9 марта 2020 года – Скорпион

Готовьтесь к приятным сюрпризам. Если не хотите ждать подарков от судьбы – сами себе что-то подарите. Хотите сделать жизнь приятнее и ярче – флиртуйте и общайтесь с интересными людьми.

Какой день гороскоп на 2020 год сулит земным знакам

Гороскоп на сегодня – Телец

Не засиживайтесь на одном месте, есть шанс встретить интересных собеседников и не только. Постарайтесь быть обворожительными.

Гороскоп на 9 марта 2020 года – Козерог

Пора тратить деньги – можно купить что-то, о чем вы давно мечтали. Возможно, кошелек станет толще – новый проект может оказаться выгодным.

Гороскоп на 9 марта 2020 – Дева

Нельзя нарушать правила и искать приключения на свою пятую точку в любых сферах – возможны катастрофы и серьезные неприятности. Не тратьте крупные суммы.

Какой день гороскоп 2020 сулит воздушным знакам

Гороскоп на сегодня – Водолей

Пора заняться не только духовной сферой, но и физической – возможно, пора пойти в спортзал. Постарайтесь быть дипломатичнее.

Гороскоп на 9 марта 2020 года – Близнецы

Любовные проблемы могут развязаться почти сами по себе.

Читайте такжеАстролог объяснил, почему в России много бомжейПостарайтесь думать перед тем, как высказываться – необдуманные резкие фразы могут нанести болезненные удары собеседникам.

Гороскоп на 9 марта 2020 – Весы

Если вас давно что-то интересовало – самое время узнать и попробовать что-то новенькое. Не взваливайте на свои плечи груды дел – вы не сделаны из железа.

Совет от астропсихолога Александра Бабича на 9 марта 2020-го для всех знаков Зодиака

"Хороший день для участвия в соревнованиях", – поделился эксперт с Главредом.

В день рождения Шевченко можно поучаствовать в соревнованиях, спрогнозировал Александр Бабич / instagram.com/tamir.sanin

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 для всех знаков Зодиака. Эксперт прогнозировал, что лузерами марта будут Козероги, Близнецы, Овны и Раки, а везунчиками – Львы, Рыбы, Тельцы и Водолеи.