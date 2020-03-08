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Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа

8 марта 2020, 03:20

Позитивные мысли могут помочь защититься от китайского вируса, сказал маг.

Игорь Мехеда поделился, что от коронавируса можно защититься несколькими способами
От коронавируса можно защититься несколькими способами, поделился Игорь Мехеда / Reuters

Маг ведической традиции Игорь Мехеда сообщил, что от смертоносного коронавируса нового типа можно защититься несколькими способами, в частности, медитировать.

При помощи медитации можно усилить свою иммунную систему, приводит слова мага РБК-Украина.

Собеседник добавил, что также защититься от нового вируса могут помочь позитивные мысли.

"Мысль человека способна генерировать события. Если мы скажем твердо: "Вирус слабее меня, он даже не подойдет ко мне" - то так и произойдет в реальности", – предупредил эксперт.

По словам Мехеды, если бояться чего-то, то можно реализовать собственный страх.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что как только в Украине температура воздуха прогреется до +20 и выше, китайский вирус исчезнет.

Справка. Новый коронавирус зафиксировали в Китае, а потом он попал в ряд других стран. Сначала появились сведения, что его подхватили украинцы, которые за рубежом находились на круизном лайнере Diamond Princess.

Позже в Украине вирус диагностировали у мужчины, который был за границей.

По последним данным, в мире коронавирус подхватили более 102 тысяч человек, 3 тысячи 491 заразившийся – скончался.

Игорь Мехеда коронавирус
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