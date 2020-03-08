Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа

Позитивные мысли могут помочь защититься от китайского вируса, сказал маг.
Маг ведической традиции Игорь Мехеда сообщил, что от смертоносного коронавируса нового типа можно защититься несколькими способами, в частности, медитировать.
При помощи медитации можно усилить свою иммунную систему, приводит слова мага РБК-Украина.
Собеседник добавил, что также защититься от нового вируса могут помочь позитивные мысли.
"Мысль человека способна генерировать события. Если мы скажем твердо: "Вирус слабее меня, он даже не подойдет ко мне" - то так и произойдет в реальности", – предупредил эксперт.
По словам Мехеды, если бояться чего-то, то можно реализовать собственный страх.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что как только в Украине температура воздуха прогреется до +20 и выше, китайский вирус исчезнет.
Справка. Новый коронавирус зафиксировали в Китае, а потом он попал в ряд других стран. Сначала появились сведения, что его подхватили украинцы, которые за рубежом находились на круизном лайнере Diamond Princess.
Позже в Украине вирус диагностировали у мужчины, который был за границей.
По последним данным, в мире коронавирус подхватили более 102 тысяч человек, 3 тысячи 491 заразившийся – скончался.