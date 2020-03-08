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Астролог объяснил, почему в России много бомжей

8 марта 2020, 05:30

РФ находится под знаком, который все несет куда-то из дому, сказал эксперт.

Астролог поделился, что Россия находится под знаком Водолея, возможно, поэтому в стране много бомжей – Гороскоп Водолей 2020
Россия находится под знаком Водолея, возможно, поэтому в стране много бомжей, поделился астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что вредной привычкой Водолеев является склонность к бродяжничеству.

Возможно, поэтому в Российской Федерации, которая находится под этим знаком Зодиака, так много бомжей, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Водолеи также нередко бывают любителями выпить крепкие спиртные напитки.

"…Вредной привычкой Водолеев является склонность к бродяжничеству… если Раки все тащат в дом, то Водолеи, наоборот, все несут куда-то из дому", – сказал астролог.

Читайте такжеГороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный ударРанее был опубликован гороскоп на март 2020 для всех знаков Зодиака, составленный Владом Россом. В гороскопе говорилось, что для Водолеев первый месяц весны будет отличным, особенно в плане взаимоотношений с близкими, любви и семейной жизни.

Астролог прогнозировал, что в марте 2020 представители этого знака могут делать ремонт заниматься строительством или покупать недвижимость.

Гороскоп 2020 новости России Водолей
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