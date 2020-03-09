Мастера надувательства: астролог раскрыла карму рожденных в марте

Астролог советует делиться скрытыми знаниями / jyotisha.net

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о карме людей накшатры Шатабхиши.

Нередко их сопровождают проблемы в семейных отношениях по причине проявления характера, резкости, сообщила она Главреду.

По ее словам, среди негативных черт характера - ощущение одиночества, меланхоличность, недостаток уверенности в себе, замкнутость, скрытность, прямолинейность, упрямство, а также лень, уязвимость ко всем типам психических, эмоциональных и психологических расстройств.

Астролог утверждает, что Шатабхиша не всегда готова поделиться скрытыми знаниями, которые она обнаружила и пытается скрыть их так же как океан скрывает множество загадок.

"Поэтому Шатабхиша — одна из накшатр, наиболее тесно связанных со СМИ, особенно с электронными. В современном мире масс-медиа работают, основываясь на двух принципах — замалчивание и обман. Они знают правду о правящей власти, тогда как обычные люди получают "дымовую завесу". Шатабхиши — настоящие мастера надувательства", - утверждает ведический астролог.

Она обратила внимание на то, что люди Шатабхиша обычно "тихие", однако они часто выговаривают суровые истины в самые неподходящие моменты, потому что утонченность и чувствительность не являются их сильном стороной.

"Им часто приходится создавать свои собственные правила борьбы с сегодняшним бурным миром, что добавляет неудобство в их врожденную природу. У них очень холодные, расчетливые головы, и существует заметная тенденция полностью подавлять эмоциональную природу", - пояснила эксперт.

Читайте такжеОткрыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март

Астролог добавила, что в материальном плане Шатабхиша умеет превращать все в ноль поэтому их нередко сопровождает опыт нищеты или полной потери семьи на каком-то этапе жизни.

Напомним, ранее астролог назвала самый мощный знак Зодиака.