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Гороскоп на 11 марта всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн

11 марта 2020, 07:52

Тельцам сегодня нельзя ввязываться в каверзы, а Козерогам – метать негатив.

Водолеям 11 марта светит блаженство – Гороскоп на 11 марта 2020 года
Водолеям сегодня светит блаженство / Reuters

В среду, 11 марта (18 лунный день), Водолеям звезды пообещали блаженство, а Козерогам – новые любовные отношения.

Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака предупредил Стрельцов об угрозе раскрытия тайн, а Ракам посоветовал заняться активным поиском спутника жизни.

Какие события ожидаются в жизни воздушных знаков

Гороскоп на 11 марта 2020 года – Водолей

Возможно ощущение блаженства – все может складываться даже лучше, чем вы ожидали. Постарайтесь прихорошиться. Не поддавайтесь чужому влиянию.

Гороскоп на 11 марта 2020 – Близнецы

Глубоко вдохните и запаситесь силами, вероятно, придется решать сложные задачи.

Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый другДумайте о хорошем и сможете с легким сердцем справиться с проблемами.

Гороскоп на сегодня – Весы

Амурные проблемы могут разрешиться чуть ли не сами по себе. Прислушивайтесь к критике близких людей, возможно, стоить что-то в себе изменить.

Какие события ожидаются в жизни водных знаков

Гороскоп на 11 марта 2020 года – Рыбы

Спешка в делах противопоказана, лучше все обдумать. Найдите время для детей, они могут поднять ваш жизненный потенциал.

Гороскоп на 11 марта 2020 – Скорпион

Наведите порядок в своем внутреннем мире. Будьте готовы сдерживать себя. Могут дать знать о себе люди, о существовании которых вы успели забыть.

Гороскоп на сегодня – Рак

Одинокие Раки, пора начинать активные поиски – любовь не всегда сама сваливается на голову. На работе возможны мелкие неприятности.

Какие события ожидаются в жизни земных знаков

Гороскоп на 11 марта 2020 года – Телец

Конфликты могут спровоцировать ряд негативных событий. Постарайтесь быть дружелюбными и дипломатичными. Не влезайте в каверзы.

Гороскоп на 11 марта 2020 – Козерог

Есть шанс завязать новые любовные отношения, возможно, вы станете немного счастливее. Не бросайтесь в людей негативом, зло может вернуться.  

Гороскоп на сегодня – Дева

Продвигайте свои идеи, если абсолютно в них уверены. Откажитесь от еды, которая может ударить по организму. Сделайте приятный сюрприз близким.

Какие события ожидаются в жизни огненных знаков

Гороскоп на 11 марта 2020 года – Стрелец

Держите тайны при себе, даже самый близкий человек, возможно, не нарочно, может разболтать их. Попытайтесь уединиться на работе, так вы добьетесь желаемого результата.

Гороскоп на 11 марта 2020 – Лев

Не перенапрягайте свой организм. Постарайтесь не тратить слишком много денег.

Читайте также"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака Есть угроза наступить на старые грабли – не возвращайтесь в прошлое.

Гороскоп на сегодня – Овен

Постарайтесь всем говорить правду, скорее всего, ложь очень быстро всплывет. Будьте готовы решать сложные вопросы. Пора отправляться в отпуск.

Совет всем знакам Зодиака на сегодня от астропсихолога Александра Бабича

"Удачный день для покупки машины или заключения сделки", – сообщил эксперт Главреду.

Сегодня можно купить машину, посоветовал Александр Бабич – Гороскоп на 11 марта 2020 года
Сегодня можно заключить сделку, посоветовал Александр Бабич / УНИАН

Напомним, в гороскопе на март 2020 года для всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что неудачниками месяца могут стать четыре знака Зодиака. Астролог предупредил, что лузерами марта 2020 могут стать Раки, Овны, Козероги и Близнецы.

Гороскоп 2020 Зодиак Александр Бабич
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