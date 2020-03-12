Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака

Слабоумная пятница, 13 марта – что нельзя делать каждому знаку Зодиака / 1zoom.ru

Уже завтра нас ждет первая в 2020 году пятница, 13. Следующая наступит в ноябре 2020.

Но пока надо еще пережить эту. Данную пятницу 13 астрологи уже назвали днем безумных поступков и коллективного слабоумия.

Почему пятница, 13 – страшный день – сразу толком объяснить смогут далеко не все. Примета, мол, такая: ничего важного на пятницу, 13 не планировать.

Среди прочего, в пятницу, 13 нельзя долго смотреться в зеркало перед сном, ругаться, начинать делать что-то новое (включая новую стрижку) и просто садиться за руль. Суеверные люди боятся стоять под лестницей, не рассказывают о своих снах, не устраивают свадеб и похорон. И, конечно, действуют финансовые запреты – нельзя брать в долг, чтобы не перенять на себя чужие беды и несчастья.

Подробнее о приметах дня читайте в нашем материале Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей.

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По многочисленным легендам, всему виной события, которые произошли в пятницу, 13 в древние времена – от грехопадения Евы и убийства Авеля Каином до ареста тамплиеров. Более того, Страстная пятница – день распятия Христа, вроде как тоже выпала на 13-е число. Подробнее читайте в нашем материале Пятница 13-е выпала на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака.

В то же время культурологи утверждают, что в одно поверье пятница и число 13 слились лишь в XIX веке. Например, Дэн Браун пишет про тамплиеров и злосчастную для них пятницу, 13 – в своей книге "Код да Винчи". Но этот роман не является в полной мере историческим.

Согласно же исследованиям культурологов, до второй половины XIX века в произведениях не встречается уточнений, что какая-либо пятница – является 13-м днем месяца и наоборот. То есть ни Ева, ни Каин, ни даже тамплиеры к этому поверью никакого отношения не имеют.

У психологов для суеверий и поверий на пятницу 13 есть даже особое название – параскаведекатриафобия (происходит от греческих слов, что в переводе означают пятница и тринадцать). И эта болезнь как бы подвид трискайдекафобии (так называют боязнь числа 13).

Исследователь этого явления Доналд Доссей предлагает лечиться от страха перед пятницей, 13 повторением слова параскаведекатриафобия. Он утверждает: если человек сможет произнести его без запинки несколько раз подряд – то его страх перед пятницей 13 просто испарится.

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Тем не менее, как восстановили уже современные эксперты, в пятницу, 13 и вправду случилось немало неприятных и жутких событий:

13 августа 1521 года – конец империи ацтеков;

13 сентября 1940 года – бомбардировка Букингемского дворца;

13 ноября 1970 года – суперураган в Южной Азии, тогда погибли 300 тысяч человек;

13 октября 1972 года – крушение авиалайнера Ил-62 под Москвой (погибли все 174 человека, которые летели этим рейсом – это была крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время) и в этот же день – крушение FH-227 в Андах (из 45 человек, что были на борту, выжили 28 человек, позднее еще 11 человек умерли от ран и из-за лавины, оставшиеся ради выживания пошли на каннибализм);

13 ноября 2015 года – теракты в Париже.

Читайте такжеГороскоп на март-2020 по дням: что нельзя делать и чего ждатьВ эти сутки южный лунный узел – Кету – находится в мертвом градусе. Это единственная планета зодиакального круга в таком положении – но этого хватает.

"Главный эффект от его положения в гиблом месте – это безумные поступки, сомнамбулизм и коллективное слабоумие", – пояснили астрологи Telegram-канала Сухарева башня.

Так что всем знакам Зодиака стоит быть особо бдительными и осторожными.

Гороскоп на завтра – Овен

Пятница 13 для Овнов опасна, им не стоит:

торопиться – особенно с принятием решений;

доверять незнакомцам и людям малознакомым;

доверять интуиции – особенно это советует любовный гороскоп на 13 марта.

Гороскоп на завтра – Телец

Для Тельцов опасна финансовая сфера. Им не стоит:

делать дорогие покупки;

брать в долг – особенно кредиты в банке;

самому давать в долг – даже самым близким людям.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам из-за упадка сил не стоит:

перетруждаться и нервничать;

откладывать важные дела на последний момент;

участвовать в конфликтах.

Гороскоп на завтра – Рак

Раков ждет непредсказуемый день, так что:

не стоит оставлять дела незавершенными;

акцентировать внимание и эмоции на неприятностях;

копить обиды и хлам на рабочем месте, в доме.

Гороскоп на завтра – Лев

У Львов все неоднозначно (день может заложить как фундамент для чего-то хорошего, так и для неприятностей), поэтому не стоит:

торопиться с важными решениями;

отказывать коллегам в помощи;

сплетничать, врать и злословить.

Гороскоп на завтра – Дева

Девам в пятницу 13 не стоит:

ревновать своих партнеров;

давать волю эмоциям – особенно при общении с близкими;

делиться с кем-то своими планами – могут сглазить.

Гороскоп на завтра – Весы

Весам звезды не рекомендуют:

хвататься сразу за несколько дел;

быть невнимательным с деньгами – велик риск столкнуться с мошенничеством;

идти на конфликт – даже небольшой.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Пятница 13 повлияет и на Скорпионов, так что им не стоит:

давать необдуманные обещания;

общаться с конфликтными людьми;

раздувать мелкие конфликты.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее в любовных отношениях. Им не стоит:

ставить рабочие отношения выше семейных;

игнорировать мнение близких людей;

повышать голос – особенно с друзьями и родными.

Гороскоп на завтра – Козерог

У Козерогов нынешняя пятница 13 – опасный день, так что не стоит:

переутомляется – особенно в первой половине дня;

начинать любое дело, не имея запасного плана Б;

рисковать и идти на авантюры.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеям гороскоп на 13 марта не рекомендует:

игнорировать сигналы от здоровья;

нарушать баланс между отдыхом и работой;

рисковать и идти на авантюры.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыбам не стоит: