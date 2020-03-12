Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака

Приметы говорят: в пятницу, 13 нельзя делать уйму вещей. Как избавиться от фобии и что и вправду не советует делать гороскоп на 13 марта 2020 – узнал Главред.
Уже завтра нас ждет первая в 2020 году пятница, 13. Следующая наступит в ноябре 2020.
Но пока надо еще пережить эту. Данную пятницу 13 астрологи уже назвали днем безумных поступков и коллективного слабоумия.
Почему пятница, 13 – страшный день – сразу толком объяснить смогут далеко не все. Примета, мол, такая: ничего важного на пятницу, 13 не планировать.
Среди прочего, в пятницу, 13 нельзя долго смотреться в зеркало перед сном, ругаться, начинать делать что-то новое (включая новую стрижку) и просто садиться за руль. Суеверные люди боятся стоять под лестницей, не рассказывают о своих снах, не устраивают свадеб и похорон. И, конечно, действуют финансовые запреты – нельзя брать в долг, чтобы не перенять на себя чужие беды и несчастья.
Подробнее о приметах дня читайте в нашем материале Пятница, 13-е: что нельзя делать, чтоб защититься от неприятностей.
- Почему пятница, 13 – страшный день и правда ли это
- Пятница, 13 – как победить фобию
- Пятница 13 – что происходит в этот день
- Гороскоп на пятницу, 13 марта 2020 – что нельзя делать каждому знаку Зодиака
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Почему пятница, 13 – страшный день и правда ли это
По многочисленным легендам, всему виной события, которые произошли в пятницу, 13 в древние времена – от грехопадения Евы и убийства Авеля Каином до ареста тамплиеров. Более того, Страстная пятница – день распятия Христа, вроде как тоже выпала на 13-е число. Подробнее читайте в нашем материале Пятница 13-е выпала на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака.
В то же время культурологи утверждают, что в одно поверье пятница и число 13 слились лишь в XIX веке. Например, Дэн Браун пишет про тамплиеров и злосчастную для них пятницу, 13 – в своей книге "Код да Винчи". Но этот роман не является в полной мере историческим.
Согласно же исследованиям культурологов, до второй половины XIX века в произведениях не встречается уточнений, что какая-либо пятница – является 13-м днем месяца и наоборот. То есть ни Ева, ни Каин, ни даже тамплиеры к этому поверью никакого отношения не имеют.
Пятница, 13 – как победить фобию
У психологов для суеверий и поверий на пятницу 13 есть даже особое название – параскаведекатриафобия (происходит от греческих слов, что в переводе означают пятница и тринадцать). И эта болезнь как бы подвид трискайдекафобии (так называют боязнь числа 13).
Исследователь этого явления Доналд Доссей предлагает лечиться от страха перед пятницей, 13 повторением слова параскаведекатриафобия. Он утверждает: если человек сможет произнести его без запинки несколько раз подряд – то его страх перед пятницей 13 просто испарится.
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Пятница 13 – что происходит в этот день
Тем не менее, как восстановили уже современные эксперты, в пятницу, 13 и вправду случилось немало неприятных и жутких событий:
- 13 августа 1521 года – конец империи ацтеков;
- 13 сентября 1940 года – бомбардировка Букингемского дворца;
- 13 ноября 1970 года – суперураган в Южной Азии, тогда погибли 300 тысяч человек;
- 13 октября 1972 года – крушение авиалайнера Ил-62 под Москвой (погибли все 174 человека, которые летели этим рейсом – это была крупнейшая авиакатастрофа в мире на то время) и в этот же день – крушение FH-227 в Андах (из 45 человек, что были на борту, выжили 28 человек, позднее еще 11 человек умерли от ран и из-за лавины, оставшиеся ради выживания пошли на каннибализм);
- 13 ноября 2015 года – теракты в Париже.
Гороскоп на пятницу, 13 марта 2020 – что нельзя делать каждому знаку Зодиака
Читайте такжеГороскоп на март-2020 по дням: что нельзя делать и чего ждатьВ эти сутки южный лунный узел – Кету – находится в мертвом градусе. Это единственная планета зодиакального круга в таком положении – но этого хватает.
"Главный эффект от его положения в гиблом месте – это безумные поступки, сомнамбулизм и коллективное слабоумие", – пояснили астрологи Telegram-канала Сухарева башня.
Так что всем знакам Зодиака стоит быть особо бдительными и осторожными.
Гороскоп на завтра – Овен
Пятница 13 для Овнов опасна, им не стоит:
- торопиться – особенно с принятием решений;
- доверять незнакомцам и людям малознакомым;
- доверять интуиции – особенно это советует любовный гороскоп на 13 марта.
Гороскоп на завтра – Телец
Для Тельцов опасна финансовая сфера. Им не стоит:
- делать дорогие покупки;
- брать в долг – особенно кредиты в банке;
- самому давать в долг – даже самым близким людям.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Близнецам из-за упадка сил не стоит:
- перетруждаться и нервничать;
- откладывать важные дела на последний момент;
- участвовать в конфликтах.
Гороскоп на завтра – Рак
Раков ждет непредсказуемый день, так что:
- не стоит оставлять дела незавершенными;
- акцентировать внимание и эмоции на неприятностях;
- копить обиды и хлам на рабочем месте, в доме.
Гороскоп на завтра – Лев
У Львов все неоднозначно (день может заложить как фундамент для чего-то хорошего, так и для неприятностей), поэтому не стоит:
- торопиться с важными решениями;
- отказывать коллегам в помощи;
- сплетничать, врать и злословить.
Гороскоп на завтра – Дева
Девам в пятницу 13 не стоит:
- ревновать своих партнеров;
- давать волю эмоциям – особенно при общении с близкими;
- делиться с кем-то своими планами – могут сглазить.
Гороскоп на завтра – Весы
Весам звезды не рекомендуют:
- хвататься сразу за несколько дел;
- быть невнимательным с деньгами – велик риск столкнуться с мошенничеством;
- идти на конфликт – даже небольшой.
Гороскоп на завтра – Скорпион
Пятница 13 повлияет и на Скорпионов, так что им не стоит:
- давать необдуманные обещания;
- общаться с конфликтными людьми;
- раздувать мелкие конфликты.
Гороскоп на завтра – Стрелец
Стрельцам стоит быть осторожнее в любовных отношениях. Им не стоит:
- ставить рабочие отношения выше семейных;
- игнорировать мнение близких людей;
- повышать голос – особенно с друзьями и родными.
Гороскоп на завтра – Козерог
У Козерогов нынешняя пятница 13 – опасный день, так что не стоит:
- переутомляется – особенно в первой половине дня;
- начинать любое дело, не имея запасного плана Б;
- рисковать и идти на авантюры.
Гороскоп на завтра – Водолей
Водолеям гороскоп на 13 марта не рекомендует:
- игнорировать сигналы от здоровья;
- нарушать баланс между отдыхом и работой;
- рисковать и идти на авантюры.
Гороскоп на завтра – Рыбы
Рыбам не стоит:
- перетруждаться;
- расслабляться и халтурить на работе;
- рисковать – особенно в финансовых вопросах (дорогие покупки, например, стоит отложить).