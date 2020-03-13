Адский замес трех планет: астролог предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака

В знаке Козерога будут находится в соединении самые "зловредные планеты" / sunmag.me

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, с 20 марта по 10 апреля 2020 года в знаке Козерога будут находится в соединении самые "зловредные планеты" - Марс, Сатурн и Плутон.

"Сглаживать это влияние возьмется Юпитер. Такое сочетание бывает крайне редко, поскольку Плутон приходит в Козерог раз в 240 лет, Сатурн – 30 лет, а Марс – 2 года", - рассказала она Главреду.

Она посоветовала быть осторожным, поскольку складывающаяся картина не пройдет незаметно ни для кого, ведь знак Козерога – знак кардинальный, поэтому события будут резкими и безвозвратными, что вынудит принимать сложные и ответственные решения.

"Будьте справедливы и поступайте честно, берегите родителей и свою семью, применяйте накопленные знания на практике и тогда перед вами будут устранены все препятствия, поскольку это соединение будет проходит в первых десяти градусах Козерога, за который отвечает 21 накшатра Уттара Ашадха", - говорит ведический астролог.

Она добавила, что особенно нужно быть на чеку тем Козерогам, кто родился с 13 по 23 января и в вечернее время с 19:28 – 20:10, а также тем, у кого в первых десяти градусов Козерога находится Луна.

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"Могут обострится сердечно-сосудистые заболевания, болезни желудка, проблемы с весом, бедрами, костями, артрит, кожные заболевания", - предупредила астролог.

Напомним, ранее астролог раскрыла карму рожденных в марте.