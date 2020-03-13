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Тяжелая пятница, 13: кого гороскоп на сегодня предупредил об ударах

13 марта 2020, 08:45

Козерогам в 20 лунный день грозят испытания.

Скорпионам, Водолеям, Козерогам, Львам и Стрельцам сегодня грозят удары – Пятница, 13
Сегодня удары грозят Скорпионам, Водолеям, Козерогам, Львам и Стрельцам / Скриншот

Пятница, 13 марта (20 лунный день), может оказаться тяжелой для Скорпионов, Водолеев, Козерогов, Львов и Стрельцов – представителям этих знаков Зодиака грозят разные "удары".

Стрельцам нельзя подставлять под удар здоровье и отвлекаться в пути – они могут получить травмы, отравиться продуктами/спиртным или попасть в аварию.

Львов гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака предупредил о возможном обмане в финансовой сфере – лучше не верить людям, которые обещают легкую и быструю выгоду, они могут вас использовать.

Козероги могут столкнуться с испытаниями на внимательность и целеустремленность. Вы можете подумать, что близки к новой любовной победе, но все может оказаться плодом фантазии.

Для Скорпионов пятница, 13 может оказаться тяжелым днем из-за трудовых завалов. Не бойтесь просить о помощи. Авантюры могут привести к финансовым потерям.

Водолеям не стоит браться за новые проекты и серьезные дела, настройтесь на работу. Лучше отложить активную работу над отношениями – возможно надувательство и склоки.

Какой совет на сегодня всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день (чтобы– Ред.) завести себе питомца", – поделился эксперт с Главредом.

Александр Бабич сообщил, что сегодня можно завести питомца – Пятница, 13
Сегодня можно завести питомца, сообщил Александр Бабич / УНИАН

Напомним, в гороскопе на март 2020 года для всех знаков Зодиака, составленном астрологом Владом Россом, говорится, что неудачниками первого месяца весны будут четыре знака. По его словам, неудачи грозят Овнам, Ракам, Близнецам и Козерогам.

Гороскоп 2020 пятница 13
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