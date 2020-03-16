Гороскоп на 16 марта всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет

Девам спрогнозированы глобальные перемены / Reuters

Гороскоп на 16 марта 2020 года – понедельник и 22 лунный день – предупредил Дев о глобальных переменах, а Львов – о миражах.

Сегодня секрет Рыб могут слить. Для Овнов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев прогноз позитивный – им светит новое увлечение.

Чего ожидать в первый рабочий день водным знакам

Гороскоп на 16 марта 2020 года – Рак

Пора запастись новыми силами – займитесь делами, которые вас заряжают, или пообщайтесь с позитивными людьми. Хватит постоянно куда-то спешить, пора отдохнуть.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Заставьте себя что-то делать, возможно, вы достигнете желаемого.

Читайте также"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой неделиНайдите общие темы с любимым человеком и детьми.

Гороскоп на 16 марта 2020 – Рыбы

Не делитесь секретами ни с кем, пока лучше придержать язык за зубами. Доведите до ума дела, которые "горят".

Чего ожидать в первый рабочий день огненным знакам

Гороскоп на 16 марта 2020 года – Лев

Постарайтесь разобраться, где реальность, а где – мираж. Некоторые проблемы не удастся решить, пока не стоит дергать руководство.

Гороскоп на 16 марта 2020 – Овен

Возможно, ваши глаза загорятся, а сердце растает. Берегите теплые чувства. Оберегайте свой дом.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Воздержитесь от резких высказываний. Разберитесь с бумагами, стоит все привести в порядок. Уделите время здоровью.

Чего ожидать в первый рабочий день земным знакам

Гороскоп на 16 марта 2020 года – Козерог

Больше двигайтесь и правильно питайтесь. Одиноким Козерогам не помешает нахвататься позитива и пообщаться с интересными людьми, возможно, завяжутся отношения.

Гороскоп на 16 марта 2020 – Дева

Если вас что-то давно не устраивает, пришло время идти на серьезные шаги, вам под силу все изменить. Найдите новый источник энергии.

Гороскоп на сегодня – Телец

Не полагайтесь на удачу, лучше рассчитывайте на ум и смекалку. Не провоцируйте агрессию и пытайтесь уходить от конфликтов.

Чего ожидать в первый рабочий день воздушным знакам

Гороскоп на 16 марта 2020 года – Весы

Не стоит слишком много времени тратить на общение с людьми, которые вас выматывают. Займитесь тем, что вас интересует, и хватит решать чужие проблемы.

Гороскоп на 16 марта 2020 – Водолей

Не обделяйте себя временем, постарайтесь выглядеть сногсшибательно.

Читайте также"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков ЗодиакаНе спешите подписывать документы, новые сделки могут оказаться провальными.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

В подходящей ситуации не бойтесь "включать" красноречие. Не спешите расставаться с деньгами, сейчас лучше копить средства.

Совет для всех знаков Зодиака на понедельник от астропсихолога Александра Бабича

"Прекрасный день, чтобы поблагодарить себя, свое тело и порадовать какими-то прекрасными моментами", – написал эксперт для Главреда.

Сегодня можно себя порадовать, спрогнозировал Александра Бабича / УНИАН

Ранее был обнародован гороскоп на март 2020 года, который составил астролог Влад Росс. По словам эксперта, первый месяц вести будет удачным для Тельцов, Рыб, Львов и Водолеев.