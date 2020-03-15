Грохнут перемены: астролог дала неожиданный прогноз для трех знаков Зодиака

Астролог дала неожиданный прогноз / happywitch.ru

Соединение Марса, Сатурна и Плутона в знаке Козерога особо остро могут ощущать несколько знаков Зодиака, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

У этого стеллиума будет образовываться негативные аспекты (квардартура и оппозиция), рассказала она Главреду.

Овен (особенно рожденные 13 - 23 апреля или во время 1:30 – 2:10 утра) – возможны кардинальные перемены в карьере, на работе, смена руководства.

Рак (особенно рожденные 14 - 26 июля или во время 7:30 – 8:10 утра) – возможны проблемы с партнером по браку, кардинальные перемены в бизнесе со сменой партнеров, судебные процессы.

Весы (особенно рожденные 15-26 октября или во время 13:30 – 14:10 утра) – возможны проблемы со здоровьем матери и разрушения в доме.

Читайте также"Огненная энергия": астролог рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака.