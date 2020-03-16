Безумный взгляд разрушителя: астролог назвала самый двуличный знак Зодиака

Двуликий символ накшатры имеет одно лицо, говорит Оксана Костюк.
Символ накшатры Пурва Бхадрапады – "человек с двумя лицами" или "одинокий луч Солнца", сообщила астролог высшей категории Оксана Костюк.
"Двуличный человек - одно смотрит назад, в прошлое, второе лицо – в будущее. То есть одно лицо смотрит на небо, а второе – на землю", - рассказала она Главреду.
По ее словам, двуликий символ имеет одно лицо ярко освещенное, имеет великодушный и мягкий вид, а другое – мрачное, выглядит безумным, жестоким и разрушительным.
Астролог утверждает, что двуличность выражается с одной стороны в нежности и любви, а другая – в ярости и мстительности.
Она пояснила, что это признак кармичности: за много жизней душа успела накопить как много хороших, так и много негативных качеств.
"Это способность смотреть на вещи одновременно с двух точек. То есть человек получает более объемное виденье. Большая глубина вещей, большая глубина мировосприятия – это то, что обеспечивает накшатру", - подчеркнула ведический астролог.
Она продолжила, что "меч" связывает эту накшатру со всеми видами болей, травм, несчастных случаев и смертей.
С одной стороны, он причиняет боль, с другой – как хирург отрезает что-то – это дает боль, негатив, но с другой стороны он делает это для блага человека, для его выздоровления, пояснила эксперт.
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Она добавила, что когда с человеком происходят несчастные случаи, это очищает его от негативной кармы, он еще на шаг приблизился к божественному: "Человек должен понять, что путь трансформации и развенчания всех иллюзий, смерть эго – это очень-очень сложные вещи".
Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, кого в марте ждет нежданное богатство.