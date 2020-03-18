Гороскоп на 18 марта всех знаков Зодиака: золотые горы, травля и повышение

Девам и Козерогам грозит травля / Reuters

В среду, 18 марта, Луна продолжит убывать, наступит 24 лунный день. Гороскоп на 18 марта 2020 года всех знаков Зодиака предупредил Дев и Козерогов о возможной травле, а Стрельцов об угрозе "убийства" любви.

Львам звезды не советуют верить, что быстро можно заполучить золотые горы, а Весам насулили повышение и новую любовь.

Что светит представителям водных знаков

Гороскоп на 18 марта 2020 года – Рак

Хорошее время, чтобы делать детей. Найдите занятие, которое вам по душе. Не стоит выполнять все, что шепчет интуиция, она может подвести.

Гороскоп на 18 марта 2020 – Рыбы

Если вы хотите чего-то добиться, не стоит этого требовать. Будьте добры к окружающим и получите добро в ответ.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Тепло и взаимопонимание в отношениях, которые у вас сложились, могут развиться с вашей помощью, не ленитесь. Выкладывайтесь на работе и сможете достичь желаемого.

Что светит представителям огненных знаков

Гороскоп на 18 марта 2020 года – Овен

Постарайтесь быть максимально честными с близкими. Держите эмоции в кулаке. Пока не стоит бежать от важных разговоров.

Гороскоп на 18 марта 2020 – Стрелец

Вы способны сами убить любовь ненужными разборками. Постарайтесь не обидеть близких людей необдуманным словом/фразой.

Читайте также"Сатурн сжимает кольцами": астролог назвала причину мирового карантинаНа работе не пытайтесь усидеть на двух стульях.

Гороскоп на сегодня – Лев

Пускайте энергию в то русло, которое может принести какую-то выгоду. Разрешите вопрос, который давно вас мучает.

Что светит представителям земных знаков

Гороскоп на 18 марта 2020 года – Дева

Не встревайте в конфликты, будьте миролюбивее. Можно порадовать себя и любимых подарками. Берегите имущество и берегитесь обмана.

Гороскоп на 18 марта 2020 – Телец

Исключите истерики, чтобы ни произошло, нельзя терять душевное равновесие. Возможны позитивные перемены.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Порадуйте себя тем, о чем давно мечтали. Держитесь, придется поставить на место недругов. Лучше не гуляйте поздно в одиночестве.

Что светит представителям воздушных знаков

Гороскоп на 18 марта 2020 года – Водолей

Поберегите свое здоровье и здоровье близких, не дайте болезням стать сильнее. Постарайтесь меньше тратить.

Гороскоп на 18 марта 2020 – Близнецы

Придется решать проблемы и дела, которые вы отложили на потом. Постарайтесь трезво мыслить и не впадать в панику.

Гороскоп на сегодня – Весы

Возможны позитивные изменения в карьере, главное – не беритесь за дела, которые не сможете завершить. Возможно, вы встретите новую любовь.

Прогноз для всех знаков Зодиака на 18 марта 2020-го от астропсихолога Александра Бабича

"Хороший день для покупки обуви, пришло время поменять обувь", – поделился эксперт советом с Главредом.

Сегодня можно купить обувь, спрогнозировал Александр Бабич / УНИАН

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака. Росс прогнозировал, что счастливчиками марта будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы.