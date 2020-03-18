Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы  и капканы

В Овнах и Львах будет больше "секса", сулят звезды / Reuters

В 25 лунный день – четверг, 19 марта, – Луна продолжит "худеть". Овнам и Львам гороскоп на 19 марта 2020 года всех знаков Зодиака спрогнозировал скачок сексуальности, в них будет больше "секса".

Тельцы могут столкнуться с серьезными препятствиями, и им стоит поискать тайные тропы. Девам грозят "капканы", а планы Раков могут разрушиться.

К чему подготовиться представителям огненных знаков

Гороскоп на 19 марта 2020 года – Стрелец

Не спешите и не навязывайте другим свои желания. Не бойтесь пользоваться старыми связями, но ничего не требуйте.

Гороскоп на 19 марта 2020 – Лев

Займитесь своей личной жизнью, интим принесет не только физическое, но и моральное удовольствие. Вы будете на высоте. В делах не отвлекайтесь на мелочи.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы наконец-то будете собирать плоды, которые принесли ваши усилия. Наслаждайтесь отдыхом – хорошее время, чтобы набраться новых сил.

К чему подготовиться представителям водных знаков

Гороскоп на 19 марта 2020 года – Рыбы

Рассчитывайте только на себя. Постарайтесь отдавать больше тепла людям, которых любите. Возможно, придется забыть о своих интересах.

Гороскоп на 19 марта 2020 – Скорпион

Не стоит "умирать" на работе, скорее всего, ваши жертвы не оценят. Можно поискать новые источники доходов.

Гороскоп на завтра – Рак

Не ввязывайтесь в конфликты, будьте максимально спокойными. Ваши планы могут разрушиться, не печальтесь.

К чему подготовиться представителям воздушных знаков

Гороскоп на 19 марта 2020 года – Близнецы

Постарайтесь не лезть в чужие дела, особенно, если вас об этом не просят. Будьте готовы, что у кого-то из близких могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 19 марта 2020 – Водолей

Готовьтесь к тому, что близким понадобится ваша помощь. Не тратьте силы на неинтересных людей. Будьте экономнее.

Гороскоп на завтра – Весы

Пора освободить один из стульев – если вы не сможете сделать выбор, вероятен серьезный скандал. Откажитесь от авантюр, особенно от тех, которые связаны с деньгами.

К чему подготовиться представителям земных знаков

Гороскоп на 19 марта 2020 года – Телец

На вашем пути могут возникнуть серьезные препятствия, подумайте, возможно, нужно поискать тайные тропы. Не теряйте оптимизм, он вам поможет.

Гороскоп на 19 марта 2020 – Козерог

Кошелек может ощутимо похудеть, не тратьте деньги на вещи, без которых можно прожить. Постарайтесь искать общий язык с людьми, иначе возможен не только неприятный осадок.

Гороскоп на завтра – Дева

Будьте внимательны и не угодите в расставленные капканы. Разрядите обстановку – отдохните и займитесь тем, что может вам поднять настроение.

Что спрогнозировал всем знакам Зодиака на 19 марта 2020-го астропсихолог Александр Бабич

"Хороший день, для того, чтобы выехать на природу", – сообщил эксперт Главреду.

Завтра стоит выехать на природу, посоветовал Александр Бабич / УНИАН

Напомним, в гороскопе на март 2020 года всех знаков Зодиака, который составил астролог Влад Росс, говорится, что счастливчиками месяца будут четыре знака. По словам эксперта, фартить будет Тельцам, Рыбам, Львам и Водолеям.