Скоро начнется год Слона 2020: как привлечь благополучие

В пятницу начинается год Слона, в этот день можно привлечь благополучие, сообщил астролог / УНИАН

В пятницу, 20 марта, рано утром начнется новый год по зороастрийскому календарю.

В 5:51 утра стартует год Слона 2020, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, чтобы весь новый год прошел благополучно и солнечно, в это время можно провести ритуал на удачу.

Росс добавил, что ритуал должен быть таким – зажечь костер, водить вокруг него хоровод, печь блины, пить глинтвейн или подогретый кагор и так встретить рассвет.

Также астролог сказал, что в этот день можно проснуться до восхода Солнца и медитировать.

Читайте такжеГороскоп на День весеннего равноденствия 2020: кого ждут новые романтические связиНапомним, 20 марта также отмечается День весеннего равноденствия 2020. В старину в этот день славяне отмечали языческую Масленица (Комоедица).

Ранее астролог и нумеролог Игорь Мехеда говорил, что 24 и 31 марта можно изменить свое будущее. Эксперт посоветовал в эти дни позитивно мыслить, мечтать и много улыбаться.