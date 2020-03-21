Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, людям накшатры Пурва Бхадрапада сопутствует талант к философии, духовным знаниям, но самое важное для них – искра, которая должна зажечься, чтобы они пошли этим путем.

"Они спецы в вопросах зарабатывания денег, способности обучать, знания и понимания оккультных наук, интуитивного дара, богатства. Очень разумны в исполнении работы, за которую берутся, интеллигентны. Обладают ученостью, то есть есть склонностью исследовать глубоко предмет. Могут быть хорошими писателями, остроумны", - рассказала она Главреду.

По ее словам, это люди также являются хорошими ораторами, но мы никогда не можем знать, что у него на уме. Они прекрасно вписываются в современное общество. Пурва Бхадрапады — обычные люди с обычной работой, которые говорят, питаются и одеваются также, как и другие, и невозможно догадаться, какие вещи они творят в своей частной жизни. Они хранят в секрете свои особенности и пороки.

"Единственная примета, по которой можно отличить человека с сильной Пурва Бхадрападой, — это его напряженная, нервная манера поведения плюс очень серьезное выражение лица. Он будет первым, кто взорвется в конфликтной ситуации", - подчеркнула ведический астролог.

Она также перечислила основным аспекты, сопутствующие накшатре Пурва Бхадрапада и связанным с ней людям:

Пурва Бхадрапада связана как с преследователем, так и с жертвой. Развитые души используют энергию для трансформации путем причинения вреда самим себе. Художники часто направляют всю свою темную энергию в творчество, будь то литература, музыка или живопись;

Находясь напротив Льва – это ее противопоставляет власти, она не хочет подчиняться, для нее не существует и она не признает никаких правительственных правил, никаких границ, связанных с государством, в котором она живет;

Присуща верность тем, кого они уважают. Но это палка о двух концах, так как зачастую объект ее привязанности не отличается внутренней гармоничностью. Им важно с самого начала выбрать себе правильный объект для преданности;

Пурва Бхадрапада обладает потрясающим упорством и пойдет на все, чтобы достичь желаемого. Они очень трудолюбивы;

Склонность сожалеть о прошлом, часто переживают из-за пережитого, укоряя себя за все совершенные ошибки;

Огненный темперамент, высокая активность, независимость, нестандартное мышление. Они могут увидеть проблему с разных сторон, иногда необычно;

Это накшатра футуристов или людей, которые о будущем пишут фантастические романы, которые имеют свое какое-то философское или творческое видение будущего;

Она сопряжена с интенсивным очищением, дает человеку возможность не боятся изменений в своей жизни;

Их главная цель – развить вдохновение к самосознанию, духовному самосовершенствованию и это может помочь им вырваться из оков эгоцентричного поведения. Смирение становится самым главным качеством для них.

Напомним, ранее астролог дала денежный совет двум знакам Зодиака.