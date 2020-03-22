УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности

22 марта 2020, 09:00

В праздник ряду знаков нельзя резко высказываться.

Рыбы и Раки в праздник могут встретить новую пару – Гороскоп на 22 марта 2020 года
Рыбы и Раки сегодня могут встретить новую пару / УНИАН

В Украине, да и во всем мире, в воскресенье, 22 марта (28 лунный день), отмечают День таксиста 2020. На протяжении суток Луна продолжит убывать, и некоторые знаки Зодиака могут почувствовать уход негатива и прилив позитивной энергии.

Для Раков и Рыб гороскоп на 22 марта 2020 года позитивный – эти знаки могут встретить новую пару.

Для Близнецов и Тельцов прогноз нерадужный – Близнецы могут столкнуться со взрывом ревности, а Тельцам грозит убийственный обман.

Как могут провести второй выходной день земные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Телец

Обман может убить доверие, будьте честны с теми, кого любите. Найдите время для своих потребностей. Умудритесь подышать свежим воздухом.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Козерог

Вам могут нагрубить, но не отвечайте злом на зло, будьте мудрее. Откажитесь от дел, которые могут подорвать ваше здоровье.

Гороскоп на сегодня – Дева

Пора готовиться к началу новых дел, все продумайте и трудитесь. Не говорите, если перед этим не подумали, иначе – можете серьезно кого-то обидеть.

Как могут провести второй выходной день воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Близнецы

Проявите себя в работе, пора показать свою трудоспособность. Не тратьте деньги на явно лишние вещи. Если вы приревновали, лучше всего поговорить об этом со своей половинкой.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Водолей

Найдите время для легкой физической работы, она может помочь вам расслабиться.

Читайте также"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020Не идите на конфликты с близкими, не лучшее время, чтобы их поучать. 

Гороскоп на сегодня – Весы

Не обсуждайте поступки людей и откажитесь от резких высказываний. Не время что-то кардинально менять в личной жизни.

Как могут провести второй выходной день водные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Рыбы

Вероятен прилив сил, не бойтесь сложных дел. Больше общайтесь с людьми, которые вам нравятся.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Скорпион

Не стоит ни под каким предлогом отправляться в гости. Посидите дома, наведите порядок. Потрудитесь физически. Не лезьте в чужие дела, чаще всего, инициатива наказуема.

Гороскоп на сегодня – Рак

Если хотите найти пару, не сидите дома. Чтобы достичь цели, проявляйте инициативу, ищите новые пути. Не теряйте оптимизм.

Как могут провести второй выходной день огненные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Стрелец

Возможны проблемы из-за незавершенных дел. Вероятны финансовые неприятности из-за партнеров. Воздержитесь от резких телодвижений на любовном фронте.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Лев

Резкие слова могут серьезно ранить близкого человека. Постарайтесь отказаться от грубости. Не беритесь за дела, которые не хотите делать, скорее всего, в таком случае ничего хорошего не получится.

Гороскоп на сегодня – Овен

Не бойтесь менять личную жизнь, если вас что-то не устраивает. Придержите деньги, возможно, скоро придется помочь заболевшему родственнику.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте 2020 года неудачи грозят Овнам, Ракам, Близнецам и Козерогам, а счастливчиками месяца будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы.

Гороскоп 2020 Зодиак День таксиста
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:00
З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові
09:52
Коронавирус COVID-19: ученый рассказал об угрозах из-за карантина
09:40
Бесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фото
09:39
Как не подхватить коронавирус во время секса: рекомендация Комаровского Видео
09:25
Если власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в день мнение
09:12
Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
08:58
Коронавирус "прописался" в Италии: столько людей уханьская зараза еще не убивала Видео
08:34
Полцарства за рулон: почему люди гребут туалетную бумагу мнение
08:31
Коронавирус в Украине: когда делать экспресс-тест на COVID-19 и эффективен ли он
08:08
Народ по-доброму не хочет: из-за коронавируса в Украине на улицы выводят армию Видео
07:55
Мир пленил новый тренд - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото Фото
07:40
Ненасытный китайский вирус угробил тысячи людей: названа точная цифра Видео
07:15
"Опять дрочить?": Марьяна Ро случайно засветила, что у нее под трусиками
06:58
Чем грозит Украине низкая тестируемость на коронавирус мнение
06:55
"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020
06:41
Татьяна Брухунова показала "ушки" своей киски на пикантном фото
06:30
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
06:00
День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
05:45
Риски и блеф: двум знаками Зодиака грозит реальная угроза – астролог
05:24
Мода 2020 в стиле 60-х: в моду вернулись узкие джинсы и соломенные сумки - фото Фото
05:01
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
04:47
День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
03:57
Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников
02:51
Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер
02:24
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
01:55
Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
01:38
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс Видео
01:10
"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина
00:43
Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски
00:19
22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых
21 марта, суббота
23:57
"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал
23:29
От коронавируса умер экс-президент Реала
22:56
Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса
22:22
Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали
22:02
Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта
21:46
Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе
21:41
Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом Видео
21:27
"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
21:24
На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение Видео
21:06
Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки
20:29
Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин
20:27
Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области
20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
19:32
Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус
19:31
Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:10
Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять