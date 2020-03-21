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Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности

21 марта 2020, 12:37

Ряду знаков нельзя в праздник резко высказываться.

Рыбы и Раки в праздник могут встретить новую пару – Гороскоп на 22 марта 2020 года
В праздник Рыбы и Раки могут встретить новую пару / УНИАН

В воскресенье, 22 марта (28 лунный день) в Украине, да и во всем мире, будут отмечать День таксиста 2020. На протяжении суток Луна продолжит убывать, и некоторые знаки Зодиака могут почувствовать уход негатива и прилив позитивной энергии.

Для Раков и Рыб гороскоп на 22 марта 2020 года позитивный – эти знаки могут встретить новую пару.

Для Близнецов и Тельцов прогноз нерадужный – Близнецы могут столкнуться со взрывом ревности, а Тельцам грозит убийственный обман.

Как могут провести второй выходной день земные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Телец

Обман может убить доверие, будьте честны с теми, кого любите. Найдите время для своих потребностей. Умудритесь подышать свежим воздухом.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Козерог

Вам могут нагрубить, но не отвечайте злом на зло, будьте мудрее. Откажитесь от дел, которые могут подорвать ваше здоровье.

Гороскоп на завтра – Дева

Пора готовиться к началу новых дел, все продумайте и трудитесь. Не говорите, если перед этим не подумали, иначе – можете серьезно кого-то обидеть.

Как могут провести второй выходной день воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Близнецы

Проявите себя в работе, пора показать свою трудоспособность. Не тратьте деньги на явно лишние вещи. Если вы приревновали, лучше всего поговорить об этом со своей половинкой.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Водолей

Найдите время для легкой физической работы, она может помочь вам расслабиться. Не идите на конфликты с близкими, не лучшее время, чтобы их поучать. 

Гороскоп на завтра – Весы

Не обсуждайте поступки людей и откажитесь от резких высказываний. Не время что-то кардинально менять в личной жизни.

Как могут провести второй выходной день водные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Рыбы

Вероятен прилив сил, не бойтесь сложных дел. Больше общайтесь с людьми, которые вам нравятся.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Скорпион

Не стоит ни под каким предлогом отправляться в гости. Посидите дома, наведите порядок. Потрудитесь физически. Не лезьте в чужие дела, чаще всего, инициатива наказуема.

Гороскоп на завтра – Рак

Если хотите найти пару, не сидите дома. Чтобы достичь цели, проявляйте инициативу, ищите новые пути. Не теряйте оптимизм.

Как могут провести второй выходной день огненные знаки Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2020 года – Стрелец

Возможны проблемы из-за незавершенных дел. Вероятны финансовые неприятности из-за партнеров. Воздержитесь от резких телодвижений на любовном фронте.

Гороскоп на 22 марта 2020 – Лев

Резкие слова могут серьезно ранить близкого человека. Постарайтесь отказаться от грубости. Не беритесь за дела, которые не хотите делать, скорее всего, в таком случае ничего хорошего не получится.

Гороскоп на завтра – Овен

Не бойтесь менять личную жизнь, если вас что-то не устраивает. Придержите деньги, возможно, скоро придется помочь заболевшему родственнику.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте 2020 года неудачи грозят Овнам, Ракам, Близнецам и Козерогам, а счастливчиками месяца будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы.

Гороскоп 2020 Зодиак День таксиста
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