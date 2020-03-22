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"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020

22 марта 2020, 06:55

В мартовское новолуние можно планировать важные дела, сказал эксперт.

Астролог спрогнозировал, что в новолуние 2020 можно проводить переговоры – Новолуние март 2020
В новолуние 2020 можно проводить переговоры, спрогнозировал астролог / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что новолуние в марте 2020 произойдет 24 числа в 11:29, это будет время больших перемен, такой период продлится до конца месяца.

В этот период можно смело планировать важные дела, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, 27-28 марта будет прекрасное время для переговоров, в эти дни можно заключать деловые партнерские соглашения и устраивать свадьбы. 

"...Если вы хотите осуществить в марте какие-то глобальные перемены или реализовать серьезные планы, то лучше дождаться новолуния. И после 24 марта начинайте действовать: меняйте место работы, вид деятельности, трансформируйте свой бизнес", – посоветовал он.

Также астролог предупредил, что 29-31 марта будет критический период – Сатурн соединится с Марсом, и могут возникнуть техногенные катастрофы.

Напомним, Влад Росс прогнозировал, что в марте 2020-го неудачниками могут оказаться Овны, Раки, Близнецы и Козероги, а удача светит Водолеям, Львам, Рыбам и Тельцам.

Влад Росс астролог новолуние
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