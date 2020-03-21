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Коронавирус в Украине: астролог сказал, когда "зараза" пропадет

21 марта 2020, 17:05

Вирус скоро может перестать распространяться, полагает эксперт.

Вирус пропадет с территории Украины, спрогнозировал астролог
Коронавирус пропадет с территории Украины, спрогнозировал Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс утверждает, что китайский вирус, который пришел в Украину, – ничтожный.

Когда состоится прохождение Меркурия в Овен, вирус пропадет с украинской территории, рассказал Росс в интервью Апострофу.

По словам собеседника, вторая половина апреля и начало мая – благоприятнейшее время, чтобы коронавирус вообще не распространялся.

"…Вирус, который пришел в Украину, вообще ничтожный… В дальнейшем состоится прохождение Меркурия в Овен, а Овен – огненный знак, он все сжигает, потому вирус вообще пропадет с нашей территории", – спрогнозировал эксперт.

Астролог добавил, что пандемия коронавируса для людей является будто предостережением свыше.

"…мир меняется. И вхождение королевских – самых больших планет – Сатурна и Юпитера, в (знак – Ред.) Водолей, действительно, меняет наш мир", – сказал он.

Ранее Влад Росс говорил, что коронавирус могут подцепить знаки Зодиака, у которых слабый иммунитет – Близнецы, Телец, Водолей и Скорпион. Эксперт добавил, что менее склонны подцепить заболевание Девы, Весы, Стрельцы и Львы. 

Влад Росс коронавирус
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