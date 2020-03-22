Риски и блеф: двум знаками Зодиака грозит реальная угроза – астролог

Астролог предупредила о реальной угрозе / Whats-Your-Sign

По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, Скорпионам и Тельцам с 20 марта по 10 апреля необходимо быть очень осторожными за рулем и в путешествиях.

Таким образом она прокомментировала соединение Марса, Сатурна и Плутона в знаке Козерога.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, Девам и Рыбам не лишне будет присмотреть за детьми и ценить дружбу друзей и покровителей.

Ведический астролог также поделилась рекомендацией для периода с 20 марта по 10 апреля.

"Если у вас есть важные дела с 20 марта по апрель – постарайтесь себя контролировать, поступать конструктивно, а если не получается – перенесите принятие важных решений на начало мая или воспользуйтесь периодом с 10 по 19 марта", - добавила Костюк.

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Напомним, ранее астролог назвала три знака Зодиака, которые ждут судьбоносные перемены.