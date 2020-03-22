Когда коронавирус перестанет быть агрессивным: астролог назвал дату

После Пасхи коронавирус может перестать быть агрессивным, сказал Влад Росс / Главред

Смертоносный китайский коронавирус перестанет быть агрессивным примерно после Воскресения Господнего (в 2020-м Пасха отмечается 19 апреля).

В мире вся катавасия, связанная с вирусом, будет длиться до 12 апреля, рассказал астролог Влад Росс в интервью Апострофу.

По его словам, за это время Украине главное не заразиться, и чтобы не произошло таких больших потрясений, как на итальянской территории.

"Самое опасное распространение коронавируса связано с Меркурием в созвездии Рыб. Рыбы – это бациллы, всякого рода инфекции, вирусы. Меркурий – это планета воздуха, а Рыбы – это знак воды, потому вирус может распространяться воздушно-капельным путем", – заявил собеседник.

Росс добавил, что Украине из-за коронавируса не прогнозируются такие потрясения, как в Италии.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности"…Примерно после Пасхи вирус перестанет быть агрессивным", – спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что пришедший в Украину коронавирус – ничтожный. Астролог прогнозировал, что "зараза" исчезнет с украинской территории, когда состоится прохождение Меркурия в знак Овен.