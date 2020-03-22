Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный фарт и новый заступник

В праздничный день Скорпионам не советуют разбрасываться деньгами.
Накануне новолуния – в понедельник, 23 марта, – это 29 лунный день и Всемирный метеорологический день 2020, в жизни нескольких знаков Зодиака возможны позитивные перемены.
Одиноким Водолеям и Близнецам спрогнозирован любовный фарт, а Весы могут встретить нового заступника.
Что гороскоп на 23 марта 2020 года спрогнозировал всем знакам Зодиака
На что настраиваться воздушным знакам
Гороскоп на 23 марта 2020 года – Водолей
Пока не начинайте новые дела. Окунитесь в семейную жизнь, отдавайте тепло тем, кого любите, и постарайтесь сделать их жизнь лучше.
Гороскоп на 23 марта 2020 – Весы
Не сдерживайте свою тягу к общению, вы можете встретить очень хорошего и нужного человека. Не приветствуется спешка в делах.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Семейные Близнецы, старайтесь думать перед тем, как говорить – возможен разрушительный скандал со второй половинкой. Возможно, придется потратить часть отложенных денег.
На что настраиваться земным знакам
Гороскоп на 23 марта 2020 года – Козерог
Неплохое время для общения с потенциальным мужем/женой. Постарайтесь быть ближе к своей стихии, она может вас подзарядить.
Гороскоп на 23 марта 2020 – Дева
Не пытайтесь руководить всем и всюду, иногда нужно и подчиняться. Не подключайтесь к конфликтам и не проявляйте агрессию.
Гороскоп на завтра – Телец
Не пытайтесь навязчиво руководить близкими, иначе – возможны конфликты. Откажитесь от непродуманных рискованных поступков. Можно что-то сотворить.
На что настраиваться огненным знакам
Гороскоп на 23 марта 2020 года – Лев
Откажитесь от авантюр и затей, которые связаны с деньгами. Постарайтесь быть сдержанными и действовать после того, как все продумаете.
Гороскоп на 23 марта 2020 – Овен
Несите ответственность только за свой фронт работ. Можно продвинуться к цели, которую вы себе поставили.
Гороскоп на завтра – Стрелец
Возможно, кто-то из вашего окружения почувствует к вам теплые чувства. Постарайтесь выполнить поставленные задачи без посторонней помощи.
На что настраиваться водным знакам
Гороскоп на 23 марта 2020 года – Скорпион
Не время для того, чтобы разбрасываться деньгами. Если будете открытыми, может появиться шанс найти очень интересного нового знакомого.
Гороскоп на 23 марта 2020 – Рак
Никому не позволяйте вас подгонять. Обдумывайте решения и действия. Возможно, в сфере карьеры что-то изменится.
Гороскоп на завтра – Рыбы
Осторожность не помешает – лучше посидеть дома с близкими людьми или заняться своими делами. Если хотите достичь цели быстро – составьте план.
Какой совет на 23 марта всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич
"В этот день нужно кому-то признаться в своих страхах", – поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Напомним, в гороскопе на март 2020 года от астролога Влада Росса говорится, что счастливчиками месяца будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы, а Овнам, Ракам, Близнецам и Козерогам грозят неудачи.