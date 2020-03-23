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Ярые кровники: астролог рассказала, кем правит жажда мести

23 марта 2020, 06:33

Астролог предупредила о двуличии и темной стороне жизни.

ведическая астрология
Астролог предупредила о двуличии и темной стороне жизни / jyotisha.net

Люди накшатры Пурва Бхадрапада имеют страстную натуру и они бывают очень предвзяты в своих мнениях, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

Свое мнение они считают определяющим и решающим. И очень часто бывают склонны свое мнение навязывать другим в той или иной форме, делать упор на свою точку зрения, акцентировать свое восприятие мира, рассказала она Главреду.

"Если они что-то задумали, то у них четкое, выстроенное мнение, что они должны сделать. Многие люди Пурва Бхадрапады в конечном итоге получают плохую карму, потому что они готовы сделать что угодно для достижения своих целей", - утверждает она.

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Эксперт подчеркнула, что люди Пурва Бхадрапады стараются вести себя в обществе дружелюбно и иметь довольный вид. Хотя по сути они двуличны и относятся к тому типу, что днем работают на обычной работе, а по ночам посещают фетиш-клубы, трясут головами на рок-концертах, получают удовольствие от ужасающих фантазий, практикуют темные тантрические ритуалы, планируют заговоры и криминальные дела. Они очень восприимчивы к радикальным взглядам и часто состоят в экстремистских и фундаменталистских группах, стараются активно проповедовать свои концепции, свое видение будущего.

"Им присущи большинство негативных, "дьявольских" качеств человеческой природы: пессимизм, распущенность, насилие, ложь, злость, цинизм, критика, импульсивность, нетерпимость как фактор невосприятия и неприятия людей, агрессивность, человек торопит события, торопит будущее, торопит изменения.  И в своей речи, в общении склонны использовать критическую и даже грубую речь. Увы, это распространяется не только на мужчин, но и на женщин", - отметила ведический астролог.

При этом она выделила основные качества людей Пурва Бхадрапады:

  • Их способность к мести не знает себе равных.
  • Они ставят себе огромную задачу наблюдать и понимать низшую темную сторону жизни, не замарав свои руки.
  • Они могут быть подвержены постоянным беспокойствам, когда сталкиваются с какими-то напряженными жизненными ситуациями. Это их реакция на стресс.
  • Пурва Бхадрапады скупы, им присущи жадность и стяжательство. Однако все свое благосостояние они готовы отдать своим партнерам, учителям или ради своей цели. 
  • В сексуальной сфере Пурва Бхадрапады, как и во всем остальном, склонны колебаться между противоположностями. Все виды сексуальных извращений и фобий считаются исходящими от этой накшатры.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой.

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