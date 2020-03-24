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Мистика и ужас: астролог назвала гуру черной магии

24 марта 2020, 05:50

Астролог рассказала об оккультизме и эзотерике.

Ведическая астрология
Астролог рассказала об оккультизме и эзотерике / happywitch.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк сообщила о том, что люди накшатры Пурва Бхадрапада бывают успешными в профессиях, связанных с бизнес-планированием и администрированием.

Также они достигают успеха в хирургии, терапии, психиатрии и фармацевтике, рассказала она Главреду.

"Среди них встречаются суровые аскеты, фундаменталисты, а также радикалы и фанатики", - утверждает ведический астролог.

Кроме того, говорит эксперт, они не редко выбирают профессии, связанные с использованием огня и высоких температур: "Те, кто имеют дело с токсичными веществами и загрязняющими окружающую среду отходами производства. Но среди них встречаются и защитники окружающей среды".

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По ее словам, среди этих людей – писатели, работающие в жанре фантастики, ужасов и мистики, а также оккультисты, черные маги, астрологи, священники, отшельники и исследователи.

Астролог добавила, что Пурва Бхадрападе советуют:

  • Практика Карма-йоги, которая включает в себя следование определенному свыше пути в жизни, является лучшим способом нейтрализовать плохие последствия этой накшатры. 
  • Полезно носить светлые цвета, такие как светло-голубой. Следует полностью избегать ношения кожаных одежд и черных цветов.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой.

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