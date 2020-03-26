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Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 марта: любовный сюрприз и улыбка удачи

26 марта 2020, 07:25

Водолеям советуют "включить" фантазию, а Стрельцам не рекомендуют порождать негатив.

Весам светит любовный сюрприз – Гороскоп на 26 марта 2020 года
Весам спрогнозирован любовный сюрприз / УНИАН

В четверг, 26 марта, наступил 3 лунный день, и Луна продолжает расти. Гороскоп на 26 марта 2020 года не для всех знаков Зодиака очень позитивный, но несколько знаков могут рассчитывать на светлые моменты.

Весам звезды пообещали любовный сюрприз, а Львам – улыбку удачи.

С чем могут столкнуться земные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Козерог

Не сильно рвитесь вперед и не пытайтесь всем навязать свою волю. Запас энергии может пополниться, но не переоценивайте свои силы.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Телец

Займитесь делами, которые помогут вам почувствовать уверенность в себе. Интуиция поможет вам понять, где истина, а где – наглая ложь.

Гороскоп на сегодня – Дева

Не придирайтесь к мелочам, иначе – испортите настроение не только себе. Не приближайтесь к вещам, которые могут нанести вам вред.

С чем могут столкнуться воздушные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Водолей

Наполните жизнь романтикой, "включите" фантазию. Главное – не создайте сами себе проблему. Если вас не устраивает личная жизнь – пора что-то предпринимать.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Близнецы

Вы можете сделать какое-то открытие.

Читайте также"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на головуНе ленитесь, у вас будет достаточно энергии для достижения целей.

Гороскоп на сегодня – Весы

Не время для витания в облаках, вернитесь на грешную землю и наведите порядок в делах. Не будьте слишком доверчивы.

С чем могут столкнуться огненные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Лев

Вам может посчастливиться – возможно, поступит очень интересное предложение. Откажитесь от резких высказываний.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Овен

Стоит продумать, как жить в условиях кризиса. Не пытайтесь каким-то образом улизнуть от плохих мыслей.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Помните, что негатив порождает негатив. Постарайтесь быть мудрее. Не влезайте в конфликты и не завязывайте их.

С чем могут столкнуться водные знаки

Гороскоп на 26 марта 2020 года – Рыбы

Если вы сильно взволнованны – откажитесь от принятия серьезных решений, голова должна быть холодной. Не разжигайте конфликты с близкими.

Гороскоп на 26 марта 2020 – Рак

Завершите дела, которые начали. Не держите обиды в себе: простите обидчика или просто отпустите неприятные чувства.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Занимайтесь своим делом, не стоит лезть в чужой огород. Можно строить планы на будущее. Покажите близким, как сильно их любите.

Какой совет всем знакам Зодиака дал астропсихолог Александр Бабич

"Благоприятный день для благодарности своему начальнику", – сообщил эксперт Главреду.

Александр Бабич сообщил, что 26 марта хороший день для благодарности своему руководителю – Гороскоп на 26 марта 2020 года
Александр Бабич сообщил, что сегодня хороший день для благодарности своему руководителю / УНИАН

Ранее был обнародован гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака от астролога Влада Росса. В гороскопе говорилось, что на протяжении месяца неудачи грозят Овнам, Козерогам, Ракам и Близнецам.

Гороскоп 2020 Зодиак
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