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Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 марта: мощная защита судьбы и разрыв отношений

27 марта 2020, 08:02

В День театра 2020 Ракам необходимо спокойно делать свою работу.

Девы 27 марта будут под мощной защитой – Гороскоп на 27 марта 2020 года
Девы в праздник будут под мощной защитой / УНИАН

Пятница, 27 марта, 4 лунный день и Всемирный день театра 2020, ожидается эмоциональной для ряда знаков Зодиака – Луна растет, страсти накаляются.

Львы способны разорвать отношения с близким человеком, Рыбам светит карьерный прорыв, а Девам – мощная защита судьбы.

Какой гороскоп на 27 марта 2020 года составлен для всех знаков Зодиака

Что ждет водные знаки в праздник

Гороскоп на 27 марта 2020 года – Рак

Не давайте бурным эмоциям захватить в плен ваш разум. Откажитесь от хвастовства. Старайтесь спокойно делать свою работу.

Гороскоп на 27 марта 2020 – Рыбы

Стройте планы и рассчитывайте на то, что жизнь серьезно улучшится. Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на завтра: триумф в личной жизни и надежная протекцияЗавершите начатые дела и можете рассчитывать на карьерный прорыв.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Не затевайте склок с близкими и коллегами. Держите эмоции под замком. Возможно, планы на отпуск разрушатся.

Что ждет земные знаки в праздник

Гороскоп на 27 марта 2020 года – Телец

Не накаляйте ситуации и постарайтесь не все время тратить на работу. Не пытайтесь кого-то учить, как жить.

Гороскоп на 27 марта 2020 – Дева

Не устраивайте конфликты с любимыми. Вам могут сделать очень заманчивое предложение, но не спешите пить шампанское.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Возможно, в карьере замаячат интересные перспективы. Не рассчитывайте на то, что судьба сама преподнесет вам все, что нужно. 

Что ждет огненные знаки в праздник

Гороскоп на 27 марта 2020 года – Овен

Мужчины-Овны могут рассчитывать на улыбки фортуны, но не расслабляйтесь слишком сильно. Постарайтесь прожить день без сцен.

Гороскоп на 27 марта 2020 – Стрелец

Не разбрасывайтесь острыми словами, они могут вернуться, как бумеранг. Если хотите чего-то достичь без серьезных усилий – "включайте" обаяние.

Гороскоп на сегодня – Лев

Вы можете разорвать отношения, которые вас не устраивают. Не тратьте слишком много энергии на разборки.

Что ждет воздушные знаки в праздник

Гороскоп на 27 марта 2020 года – Близнецы

Пора знакомиться – у вас хватит обаяния для того, чтобы заинтересовать симпатичного человека. Близнецам, у которых есть семья, стоит стать более внимательными к близким.

Гороскоп на 27 марта 2020 – Весы

Постарайтесь не делать поступки, которые могут ударить по вашему авторитету.

Читайте также"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на головуНе трогайте деньги, которые решили отложить.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Откажитесь от эмоциональных высказываний и не действуйте под влиянием эмоций, иначе – возможны серьезные проблемы.

Совет на сегодня всем знакам Зодиака от астропсихолога Александра Бабича

"Найдите место, где вы будете получать знания о том, что вас интересует", – написал эксперт Главреду.

Александр Бабич дал совет на 27 марта всем знакам Зодиака – Гороскоп на 27 марта 2020 года
Александр Бабич дал совет на сегодня всем знакам Зодиака / УНИАН

гороскоп Зодиак День театра
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