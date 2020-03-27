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Астролог назвал "смертельный" месяц коронавируса и дату окончания карантина

27 марта 2020, 06:22

Влад Росс назвал период, когда от коронавируса умрет наибольшее количество людей.

Маска, коронавирус
Астролог рассказал, повторит ли Украина судьбу Италии, борясь с коронавирусом / УНИАН

Украина не повторит судьбу Италии в борьбе с коронавирусом. В нашей стране столь масштабной эпидемии, как в романских странах, не будет.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Романские народы генетически хуже всего приспособлены к борьбе с подобными вирусами. Потому самая страшная ситуация – в Италии, Франции и Испании. А в тех же Германии, Прибалтике, Швеции и Финляндии все более спокойно и щадяще", – отметил астролог.

С астрологической точки зрения, Украина находится под влиянием зодиакального знака Телец, и это плюс для нас, утверждает Росс. По его словам, наиболее широкое распространение заболевания и более высокая смертность от него характерна для стран под влиянием Козерога или Стрельца. Так, Стрелец – это Италия и Южная Корея, а Козерог – Китай.

Читайте такжеАстролог рассказал, насколько коронавирус подкосит гривнуКроме того, по словам астролога, планета Меркурий, связанная с воздухом, 12 апреля перейдет из знака Рыб, связанного с распространением инфекций и вирусов, в знак Овна. И Плутон, управляющий пандемиями и прочими глобальными масштабными процессами, развернется 25 апреля, добавил эксперт. Все это, по мнению Росса, будет способствовать затуханию эпидемии.

Однако коронавирус унесет еще немало жизней, считает астролог.

"Самое большое количество смертей от коронавируса в мире мы будем наблюдать в первую декаду апреля, а после разворота Плутона, то есть после 25 апреля, в мае, коронавирус постепенно сойдет на нет", – прогнозирует Влад Росс.

Но мы получим лишь временную передышку.

"Вероятнее всего, коронавирус исчезнет, в том числе и в Украине, ненадолго – он вновь напомнит о себе в ноябре этого года. Осенью мир ждет сложный период, когда второе испытание коронавирусом будет сопровождаться еще и мировым финансовым кризисом, последствия которого будут сравнимы с депрессией 1929-1933 годов", – предостерег Росс.

Если нынешний карантин, по прогнозу Влада Росса, продлится дольше, чем до Пасхи, последствия для украинской экономики будут катастрофичными.

"В первую же неделю после Пасхи ограничения снимут. Ведь если карантин продлят на май, то будет полный пипец экономике Украины. Она и так упадет на 5-10%, а, если карантин затянется вплоть до лета, то многие бизнесы просто не смогут восстановиться после простоя. Особенно пострадают туристическая, ресторанная и другие сферы. К тому же, для Украины крайне важна аграрная сфера, и весной обязательно должна начаться посевная. Потому на май карантин продлевать просто нельзя", – подчеркнул Росс.

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