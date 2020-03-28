Как коронавирус подкосит гривну: астролог дал прогноз курса доллара

Астролог рассказал, каким будет курс гривны во время и после карантина / Главред

Несмотря на жесткие ограничительные мероприятия в рамках карантина, весьма болезненные для украинской экономики, гривна будет более-менее устойчива до осени и сохранится примерно на нынешнем уровне.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"На данный момент курс дошел до оптимального уровня – больше 28 гривен доллар стоить не будет. Вряд ли гривна просядет больше этой весной", – отметил Росс.

По словам астролога, положение Юпитера в ближайшие пару месяцев будет способствовать стабильности нашей национальной валюты.

"Юпитер всегда вызывает оптимизм на рынке. А в апреле и мае он будет очень силен. И после некоего кризиса гривны, который мы наблюдали до сих пор, последует оптимистичная волна, и наша нацвалюта больше обесцениваться не будет пока что", – прогнозирует Влад Росс.

Читайте такжеАстролог назвал "смертельный" месяц коронавируса и дату окончания карантинаА вот осенью, в октябре-ноябре, из-за мирового экономического кризиса картина, по мнению астролога, изменится.

"По моим прогнозам, дефолта не будет, потому страшилки вроде "доллар по сто гривен" – это все ерунда. Украина сумеет договорится с МВФ, и Фонд ей выделит транш. А раз так, то дефолта точно не будет. Если гривна и обесценится в период кризиса, то максимум – в два раза. Соответственно, если доллар был 25 гривен, то осенью может быть 45 гривен или 50 гривен максимум. Однако я думаю, что гривна глубже 40 не упадет", – отметил Росс.

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