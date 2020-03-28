Яростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача

Астролог посоветовала искать силу в огненной энергии.
Накшатра Пурва Бхадрапада активизируется в 17, 20, 23, 36, 38, 44, 60, 62, 63, 64, 68, 86 лет, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.
По ее словам, животное по Кама-сутре – Лев, а образ накшатры четко демонстрирует, что этот лев - ревущий, а не прирученный и спокойный.
"Лев указывает на агрессивную сексуальную природу. Он любит быть доминирующим партнером в сексуальном союзе и во многих случаях не имеет нормального уважения к своему партнеру", - сообщила она Главреду.
Ведический астролог выделила основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для накшатры Пурва Бхадрапада:
Благоприятно:
- Огненная энергия, которая дает человеку возможность вырваться из обусловленности материальной жизни и подняться на духовный уровень.
- Все опасные, сомнительные и рискованные действия.
- Любая активность, связанная с механикой или технологией.
- Окончание вещей.
- Сельскохозяйственные работы.
- Любые действия, связанные с водой.
Неблагоприятно:
- Особенно неблагоприятна для любых начинаний, ведения дел с правительством или высшими органами управления.
- Путешествия, свадьбы.
- Большая часть действий приносит боль, беспокойство, сожаление, горе и трудности.
Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой.