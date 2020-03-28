Яростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача

Астролог посоветовала искать силу в огненной энергии / astrologiya108.com

Накшатра Пурва Бхадрапада активизируется в 17, 20, 23, 36, 38, 44, 60, 62, 63, 64, 68, 86 лет, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, животное по Кама-сутре – Лев, а образ накшатры четко демонстрирует, что этот лев - ревущий, а не прирученный и спокойный.

"Лев указывает на агрессивную сексуальную природу. Он любит быть доминирующим партнером в сексуальном союзе и во многих случаях не имеет нормального уважения к своему партнеру", - сообщила она Главреду.

Ведический астролог выделила основные благоприятные и неблагоприятные аспекты для накшатры Пурва Бхадрапада:

Благоприятно:

Огненная энергия, которая дает человеку возможность вырваться из обусловленности материальной жизни и подняться на духовный уровень.

Все опасные, сомнительные и рискованные действия.

Любая активность, связанная с механикой или технологией.

Окончание вещей.

Сельскохозяйственные работы.

Любые действия, связанные с водой.

Неблагоприятно:

Особенно неблагоприятна для любых начинаний, ведения дел с правительством или высшими органами управления.

Путешествия, свадьбы.

Большая часть действий приносит боль, беспокойство, сожаление, горе и трудности.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой.