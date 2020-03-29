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Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 марта: новая искра и сладкий успех

29 марта 2020, 10:03

Рыбам сегодня посоветовали избегать стрессов.

Новая искра спрогнозирована Стрельцам – Гороскоп на 29 марта 2020 года
Стрельцам на воскресенье спрогнозирована новая искра / Reuters

В воскресенье, 29 марта, наступил 6 лунный день – растущая Луна может растревожить нескольких знаков Зодиака. В последний выходной день этой недели не все будут взвинчены – гороскоп на 29 марта 2020 года для некоторых знаков очень светлый.

Звезды спрогнозировали Скорпионам новую искру, а Львам – сладкий успех в общении.

К чему себя готовить водным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Скорпион

Не стоит ждать одобрений ваших действий, просто делаете то, что считаете нужным. Между вами и приятным человеком может проскочить искра.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Рыбы

Не принимайте решения на эмоциях. Займитесь домашними делами и оберегайте себя от ненужных стрессов.

Гороскоп на сегодня – Рак

Не делайте поспешные выводы, возможно, вам не хватит знаний для того, чтобы поставить правильный "диагноз". Пора придумывать, как провернуть новое дело.

К чему себя готовить земным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Козерог

Посидите дома и попытайтесь не ссориться с близкими. Откажитесь от конфликтных тем. Займитесь делом, которое вам по душе.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Телец

Пора оторваться от умственного труда и поднапрячь мышцы.

Читайте также"Богатство и роскошь": какому знаку Зодиака деньги свалятся на головуОтгоните хмурые мысли и попытайтесь расслабиться.

Гороскоп на сегодня – Дева

Побольше радуйте разными мелочами своих близких людей. Можно расширить круг общения, не будьте слишком резкими.

К чему себя готовить огненным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Лев

Не бойтесь общаться, но не говорите резкие слова – поберегите души собеседников. Наслаждайтесь свободным временем.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Овен

Идите к победе на личном фронте – если вы захотите, то сможете победить одиночество. Не берите деньги в долг.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Трезво оценивайте то, что вокруг вас происходит. Не вмешивайтесь в конфликты, возможно, вы не правильно что-то поняли.

К чему себя готовить воздушным знакам

Гороскоп на 29 марта 2020 года – Водолей

Если вы захотите, то сможете покорить сердце человека, который вам понравится. Отложите дела, связанные с деньгами.

Гороскоп на 29 марта 2020 – Близнецы

Не стоит ввязываться в разные каверзы, даже самые безобидные. Приведите в порядок финансовые дела.

Гороскоп на сегодня – Весы

Не открывайте душу незнакомцам. Займитесь физическим трудом – он может принести не только пользу, но и удовольствие.

Гороскоп 2020 Зодиак
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