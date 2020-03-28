"Нападут деньги": астролог сказал, для кого апрель станет супер-месяцем

В апреле на Скорпионов "нападут" деньги, спрогнозировал Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2020 года и сообщил, что счастливчиками месяца будут четыре знака Зодиака – Близнецы, Козерог, Скорпион и Весы.

Для Близнецов апрель станет супер-месяцем, а на Скорпионов просто "нападут" деньги, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Близнецы в Интернете могут встретить любовь всей своей жизни, им будет фартить при заключении соглашений.

Росс добавил, что Козерогам стоит преобразовывать свой бизнес, работу, а во второй половине месяца те, у кого нет своего дела, смело могут его начать – дело пойдет успешно и гладко.

"…Они могут даже открыть новое предприятие, стартовать с чем-то с нуля. Хотя в период карантина это вроде бы должно быть сложно, но Козерогам это удастся", – сказал астролог.

Эксперт спрогнозировал, что в апреле Скорпионы могут оказаться очень удачливыми в неожиданных ситуациях, возможно появление перспективного бизнеса, особенно связанного со смертью и преображением – то есть с медициной, ритуальными услугами и кладбищами.

"Скорпионы могут смело рисковать и вкладывать деньги в ценные бумаги – они добьются успеха", – посоветовал Росс.

Астролог сообщил, что Весы в апреле могут взяться за получение образования, в том числе высшего, во время карантина из-за пандемии коронавируса у них отлично пойдет удаленная онлайн-учеба.

"…Весы должны использовать это время для постижения чего-то нового, прохождения онлайн-курсов или тренингов. Также Весов порадуют романтические путешествия внутри страны, пока не введен жесткий карантин. Также в апреле Весы могут найти духовного учителя и раскрыть таланты, о которых раньше даже не подозревали", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Скорпионам в апреле 2020 года деньги могут свалиться на голову, и из-за этого есть угроза оторваться от реальности. Представители этого знака могут рваться к роскоши.