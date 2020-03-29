"Беда не приходит одна": астролог назвал "горемык" апреля 2020

В апреле Водолеи убедятся в том, что беда не приходит одна, предупредил астролог / Reuters

В апреле 2020 года лузерами будут ряд знаков Зодиака – Водолей, Лев, Телец, а также Стрелец.

Стрельцам и Львам может грозить увольнение, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт предупредил, что в апреле особенно тяжело будет январским Водолеям. По его словам, представители этого знака убедятся в том, что беда не приходит одна.

"…Водолеям в апреле мир будет казаться склепом. Ведь это самый свободолюбивый знак Зодиака, а все нынешние запреты (из-за пандемии коронавируса – Ред.), ограничения, отсутствие возможности передвигаться будут заставлять Водолеев чувствовать себя, как в тюрьме", – сказал он.

Астролог добавил, что Водолеям грозит угон машины, нападения, ограбления, они могут разругаться с руководством.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успехРосс спрогнозировал, что у Львов могут разрушиться соглашения, возможны разводы, низвержение с занимаемых должностей.

"Карантин, который заставит супругов постоянно находиться в обществе друг друга, семьям Львов едва ли пойдет на пользу…", – отметил собеседник.

Росс спрогнозировал, что Тельцам лучше отложить на потом важные дела, не делать важные покупки – им грозят обманы, подставы, предательства. Представителям этого знака не стоит что-то менять.

"…Тельцам следует быть внимательными и не попадаться на уловки, обещающие быстрое обогащение", – заявил астролог.

Эксперт сказал, что Стрельцам грозят большие сложности со здоровьем, неприятности в семейной жизни, в частности, измены.

"…Неудачными будут и поездки. Есть риск попасть в критические ситуации на дорогах… Я вообще не советую им садиться за руль, иначе просто на ровном месте на скорости 20 км/ч они могут попасть в аварию", – предупредил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в апреле 2020-го счастливчиками будут Весы, Близнецы, Козероги и Скорпионы. По его словам, на Скорпионов "нападут" деньги, они могут вкладывать средства в ценные бумаги.