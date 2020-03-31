Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 марта: "отрытый клад" и провальная грызня

Львам сегодня противопоказано рисковать деньгами, а Ракам стоит раздать долги.
Гороскоп на 31 марта 2020 года – последний день марта и 8 лунный день, дал самый позитивный прогноз для Стрельцов, а самый тревожный – для Близнецов.
Стрельцы могут "отрыть клад", а Близнецам грозит провальная грызня.
Что преподнесет судьба водным знакам
Гороскоп на 31 марта 2020 года – Скорпион
На вас могут повесить целую кучу провтыков, защищайтесь, но не перегибайте палку. Не беритесь за слишком большое количество дел.
Гороскоп на 31 марта 2020 – Рак
Если есть возможность, верните деньги, которые брали в долг. Можно завести новые нужные знакомства.
Гороскоп на сегодня – Рыбы
Записывайте идеи, которые вас посещают. Не вставляйте сами себе палки в колеса. Помиритесь с теми, с кем поссорились.
Что преподнесет судьба земным знакам
Гороскоп на 31 марта 2020 года – Дева
В отношения с любимым человеком возможны разные неприятности, постарайтесь не разжигать конфликты. Будьте внимательны на улице.
Гороскоп на 31 марта 2020 – Козерог
Держитесь подальше от страстей.
Читайте также"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовниковПрислушайтесь к своему телу, оно подскажет, чем подзарядиться и как отдохнуть.
Гороскоп на сегодня – Телец
Занимайтесь делами, но не будьте слишком напористы – можете отпугнуть партнеров. Пора дать организму возможность восстановиться.
Что преподнесет судьба огненным знакам
Гороскоп на 31 марта 2020 года – Стрелец
Можете заняться поиском той информации, которая вас давно интересовала, есть шанс буквально "отрыть клад". Постарайтесь наладить отношения с коллегами.
Гороскоп на 31 марта 2020 – Лев
Не рискуйте деньгами. Обдумывайте все действия. Отношения с любимым человеком может улучшить романтическое свидание.
Гороскоп на сегодня – Овен
Разберитесь с делами, которые накопились. Избавляйтесь от негатива, но не сбрасывайте его на близких.
Что преподнесет судьба воздушным знакам
Гороскоп на 31 марта 2020 года – Весы
Чтобы восстановить силы, пообщайтесь с людьми, которых больше всего любите. Пора признаться в том, что вас давно гложет.
Гороскоп на 31 марта 2020 – Водолей
Уделите близким больше времени и постарайтесь отдать им больше тепла. Лучше отложить новые знакомства.
Гороскоп на сегодня – Близнецы
Не пейте в компаниях, в которых может возникнуть конфликт. Проявите сдержанность, грызня может закончиться для вас провалом.
Чем всем знакам Зодиака стоит заняться 31 марта – совет от астропсихолога Александра Бабича
"Хороший день для переговоров", – написал эксперт Главреду.