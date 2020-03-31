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Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 марта: "отрытый клад" и провальная грызня

31 марта 2020, 08:23

Львам сегодня противопоказано рисковать деньгами, а Ракам стоит раздать долги.

Стрельцы могут найти клад – Гороскоп на 31 марта 2020 года
Стрельцам под силу найти "клад" / УНИАН

Гороскоп на 31 марта 2020 года – последний день марта и 8 лунный день, дал самый позитивный прогноз для Стрельцов, а самый тревожный – для Близнецов.

Стрельцы могут "отрыть клад", а Близнецам грозит провальная грызня.

Что преподнесет судьба водным знакам

Гороскоп на 31 марта 2020 года – Скорпион

На вас могут повесить целую кучу провтыков, защищайтесь, но не перегибайте палку. Не беритесь за слишком большое количество дел.

Гороскоп на 31 марта 2020 – Рак

Если есть возможность, верните деньги, которые брали в долг. Можно завести новые нужные знакомства.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Записывайте идеи, которые вас посещают. Не вставляйте сами себе палки в колеса. Помиритесь с теми, с кем поссорились.

Что преподнесет судьба земным знакам

Гороскоп на 31 марта 2020 года – Дева

В отношения с любимым человеком возможны разные неприятности, постарайтесь не разжигать конфликты. Будьте внимательны на улице.

Гороскоп на 31 марта 2020 – Козерог

Держитесь подальше от страстей.

Читайте также"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовниковПрислушайтесь к своему телу, оно подскажет, чем подзарядиться и как отдохнуть.

Гороскоп на сегодня – Телец

Занимайтесь делами, но не будьте слишком напористы – можете отпугнуть партнеров. Пора дать организму возможность восстановиться.

Что преподнесет судьба огненным знакам

Гороскоп на 31 марта 2020 года – Стрелец

Можете заняться поиском той информации, которая вас давно интересовала, есть шанс буквально "отрыть клад". Постарайтесь наладить отношения с коллегами.

Гороскоп на 31 марта 2020 – Лев

Не рискуйте деньгами. Обдумывайте все действия. Отношения с любимым человеком может улучшить романтическое свидание.

Гороскоп на сегодня – Овен

Разберитесь с делами, которые накопились. Избавляйтесь от негатива, но не сбрасывайте его на близких. 

Что преподнесет судьба воздушным знакам

Гороскоп на 31 марта 2020 года – Весы

Чтобы восстановить силы, пообщайтесь с людьми, которых больше всего любите. Пора признаться в том, что вас давно гложет.

Гороскоп на 31 марта 2020 – Водолей

Уделите близким больше времени и постарайтесь отдать им больше тепла. Лучше отложить новые знакомства.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Не пейте в компаниях, в которых может возникнуть конфликт. Проявите сдержанность, грызня может закончиться для вас провалом.

Чем всем знакам Зодиака стоит заняться 31 марта – совет от астропсихолога Александра Бабича

"Хороший день для переговоров", – написал эксперт Главреду.

Александр Бабич посоветовал в последний день марта вести переговоры – Гороскоп на 31 марта 2020 года
В последний день марта можно вести переговоры, посоветовал Александр Бабич / УНИАН

Гороскоп 2020 Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 марта: "отрытый клад" и провальная грызня». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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