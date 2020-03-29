Кому в апреле грозит коронавирус: астролог назвал знак Зодиака

В апреле Девам грозит коронавирус, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что в апреле убийственный китайский коронавирус, из-за которого объявлена пандемия, грозит Девам.

Девы будут очень подвержены разным болезням, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, представители этого знака перестанут болеть во второй половине апреля.

"…Первая половина месяца обещает стать сложным периодом для Дев. Высока опасность ДТП и несчастных случаев. Они будут очень подвержены разным болезням, в том числе и коронавирусу", – предупредил он.

Астролог сказал, что во второй половине месяца для Дев ситуация сложится более благоприятно, на работе могут открыться новые возможности.

"…благоприятной будет и смена места работы. Также Девы смогут преуспеть в новом для себя бизнесе", – добавил эксперт.

Ранее Влад Росс рассказал, что коронавирусом могут заболеть знаки Зодиака, у которых слабый иммунитет – Скорпион, Водолей, Телец и Близнецы. Астролог также прогнозировал, что в мире вся катавасия, которая связана с вирусом, продлится до 12 апреля.