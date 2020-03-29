"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовников

В апреле Рыбам необходимо опасаться аферистов-любовников, предупредил астролог / sobakidendy-news.ru

Во второй половине апреля представителям одного знака Зодиака – Рыбы – нужно опасаться аферистов-любовников (любовниц).

Рыб альфонсы могут кинуть на деньги, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, Рыб в начале апреля ждет фарт, будет складываться благоприятно любая сфера их жизни, особенно это касается финансов.

"…Их могут ждать "халявные" покупки, по очень выгодной цене они сумеют купить дорогие вещи – от автомобилей до бриллиантов. Но во второй половине месяца Рыбам следует быть осторожными и опасаться аферистов", – предупредил эксперт.

Астролог посоветовал Рыбам на протяжении второй половины апреля делать поменьше телодвижений.

"…им нужно быть осторожными в поездках, в том плане, что, отправляясь куда-то, они могут поругаться с родственниками", – сказал он.

Ранее Влад Росс сообщил, что в апреле неудачниками будут Водолеи, Львы, Тельцы и Стрельцы. Астролог прогнозировал, что на протяжении месяца особенно тяжело будет Водолеям, которые родились в январе.