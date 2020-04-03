Пандемия коронавируса была предопределена – астролог

По словам астролога, дата выявления "нулевого пациента" предопределила страшные последствия коронавируса для всей планеты / РБК-Украина

"Нулевой пациент", заболевший китайским коронавирусом, был выявлен 17 ноября 2019 года. Эта дата, с астрологической точки зрения, во многом определила последующее развитие ситуации и позволила осуществить этому смертоносному вирусу "королевское шествие" по всему земному шару.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"В этот день Меркурий, способствующий распространению инфекций воздушно-капельным путем, находился в ретроградном движении в 13-ом, "королевском градусе" Скорпиона. Именно поэтому коронавирус сумел приобрести королевское влияние, то есть сказался на жизни всего мира", – отметил астролог.

Другой астрологический фактор, который способствовал широкому размаху Covid-19, по словам Росса, заключался в том, что в момент "рождения", то есть выявления "нулевого пациента", Марс был в оппозиции к Урану, что всегда указывает на катастрофическое влияние чего-либо, в данном случае – вируса.

Однако, как отметил астролог, были и другие факторы, которые сделали неизбежной пандемию коронавируса.

"Нептун и Черная Луна в Рыбах создали "ядовитый коктейль" панголина (есть такое животное), змеи и летучей мыши. К тому же, началось сближение Сатурна и Плутона, где символ Сатурна – смерть с косой, Плутона – бог подземного царства Аид. В ноябре эти планеты существенно сблизились (до пяти градусов), а полное их соединение произошло в январе 2020 года, когда эпидемия развернулась в полную мощь в Китае и стремительно стала распространяться по миру", – рассказал Влад Росс.

Такое благоприятное для вируса влияние звезд, по словам Росса, позволило коронавирусу начать свое "королевское шествие" по миру и оказать глобальное влияние на все уголки планеты, все страны.

Сейчас, как известно, больше всего жертв коронавируса – в Китае и Италии. Однако высокую смертность от Covid-19 астролог прогнозирует еще и Соединенным Штатам Америки, а также ряду других стран.

"Коронавирус существенно зацепит страны под знаком Скорпиона (Иран, Афганистан и Венгрию) и Стрельца (Польша). Много жертв будет в Испании и Франции", – уточнил Влад Росс.

По словам астролога, скандинавские страны, где преобладает климат, не способствующий широкому распространению коронавируса, плюс Великобритания пострадают от коронавируса в меньшей степени.

"Великобритания несет потери от коронавируса только потому, что в эту страну слишком велик поток иностранцев", – добавил он.

Для Украины у Влада Росса весьма утешительный прогноз.

"Нашей стране особо нечего опасаться. К нам коронавирус пришел позже, чем в другие страны, и без особого размаха. Так же тихо скоро он и исчезнет. В мае, думаю, окончательно исчезнет. Переломным и сложным месяцем для нас будет апрель", – отметил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.