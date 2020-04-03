УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Пандемия коронавируса была предопределена – астролог

3 апреля 2020, 06:01

Влад Росс объяснил, почему коронавирус смог осуществить "королевское шествие" по планете.

коронавирус
По словам астролога, дата выявления "нулевого пациента" предопределила страшные последствия коронавируса для всей планеты / РБК-Украина

"Нулевой пациент", заболевший китайским коронавирусом, был выявлен 17 ноября 2019 года. Эта дата, с астрологической точки зрения, во многом определила последующее развитие ситуации и позволила осуществить этому смертоносному вирусу "королевское шествие" по всему земному шару.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"В этот день Меркурий, способствующий распространению инфекций воздушно-капельным путем, находился в ретроградном движении в 13-ом, "королевском градусе" Скорпиона. Именно поэтому коронавирус сумел приобрести королевское влияние, то есть сказался на жизни всего мира", – отметил астролог.

Другой астрологический фактор, который способствовал широкому размаху Covid-19, по словам Росса, заключался в том, что в момент "рождения", то есть выявления "нулевого пациента", Марс был в оппозиции к Урану, что всегда указывает на катастрофическое влияние чего-либо, в данном случае – вируса.

Однако, как отметил астролог, были и другие факторы, которые сделали неизбежной пандемию коронавируса.

"Нептун и Черная Луна в Рыбах создали "ядовитый коктейль" панголина (есть такое животное), змеи и летучей мыши. К тому же, началось сближение Сатурна и Плутона, где символ Сатурна – смерть с косой, Плутона – бог подземного царства Аид. В ноябре эти планеты существенно сблизились (до пяти градусов), а полное их соединение произошло в январе 2020 года, когда эпидемия развернулась в полную мощь в Китае и стремительно стала распространяться по миру", – рассказал Влад Росс.

Такое благоприятное для вируса влияние звезд, по словам Росса, позволило коронавирусу начать свое "королевское шествие" по миру и оказать глобальное влияние на все уголки планеты, все страны.

Сейчас, как известно, больше всего жертв коронавируса – в Китае и Италии. Однако высокую смертность от Covid-19 астролог прогнозирует еще и Соединенным Штатам Америки, а также ряду других стран.

"Коронавирус существенно зацепит страны под знаком Скорпиона (Иран, Афганистан и Венгрию) и Стрельца (Польша). Много жертв будет в Испании и Франции", – уточнил Влад Росс.

По словам астролога, скандинавские страны, где преобладает климат, не способствующий широкому распространению коронавируса, плюс Великобритания пострадают от коронавируса в меньшей степени.

"Великобритания несет потери от коронавируса только потому, что в эту страну слишком велик поток иностранцев", – добавил он.

Для Украины у Влада Росса весьма утешительный прогноз.

"Нашей стране особо нечего опасаться. К нам коронавирус пришел позже, чем в другие страны, и без особого размаха. Так же тихо скоро он и исчезнет. В мае, думаю, окончательно исчезнет. Переломным и сложным месяцем для нас будет апрель", – отметил астролог.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз коронавирус коронавирус в США коронавирус в Италии коронавирус в Польше коронавирус в Украине Covid-19 пандемия смертность
Сейчас вы просматриваете новость «Пандемия коронавируса была предопределена – астролог». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:01
Пандемия коронавируса была предопределена – астролог
05:27
Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты
05:04
Tayanna без белья светонула сосками на пикантных кадрах
04:35
"Ужаснее коронавируса": скоро Китая не будет – экстрасенс
03:59
Эксперт рассказал, как устроить хороший секс во время карантина
03:13
Футуролог сказал, покинет ли Зеленский пост президента
02:28
Почему нельзя перерабатывать на "удаленке": ученые предупредили о жутких последствиях
01:39
Грудастая порнозвезда рассказала, как нужно преуспевать в порно
01:28
Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса Видео
01:05
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
00:54
Каким должен быть стратегический запас для 3-месячного карантина – советы эксперта по выживанию
00:19
3 апреля – какой сегодня праздник: День вечеринки и День Кирилла Видео
02 апреля, четверг
23:53
Коронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллиона Видео
23:39
США напомнили о стремлении видеть Украину членом НАТО Видео
23:17
Посягнули на святое: итальянские повара готовят врачам из РФ борщ
23:03
Кабмин утвердил программу деятельности - главные приоритеты
22:33
Вспышка коронавируса: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд Видео
22:11
В Украине подскочило число зараженных коронавирусом - свежая статистика
22:00
Стройная красавица-порноактриса попозировала в сексуальном белье Фото
21:55
Ничто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжение Видео
21:45
В Кропивницком пассажиры разгромили автобус за просьбу надеть маски Видео
21:44
Будьте осторожны: в Минобразования развенчали главные фейки
21:09
Молния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную дату
21:04
Уханьская хворь скосила еще одного бойца ВСУ - подробности
20:59
Что нельзя делать во время карантина: названа плохая привычка
20:39
В ВОЗ назвали возраст 95% умерших от Covid-19 Видео
20:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетный покровитель и любовные победы Видео
20:28
Долгожданное повышение пенсий: когда ждать и кого коснется
19:55
В Китае после коронавируса вернулись к поеданию летучих мышей
19:51
Как украинцы относятся к действиям власти на Донбассе - ответ социологов
19:10
Коронавирус наступает: у Кличко пояснили, как будут контролировать самоизоляцию Видео
18:59
Украина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаров Видео
18:59
Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности
18:56
У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат отопление
18:35
Модель Victoria's Secret заболела коронавирусом и попала в больницу
18:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
18:33
10-15 грн: названы аптеки Киева, куда завезли медицинские маски
18:25
В Украине утвержден единый протокол лечения от коронавируса Видео
18:23
Социологи выяснили, как украинцы относятся к Зеленскому во время пандемии коронавируса
18:21
Не маски: что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос Видео
17:48
Новый карантин для россиян: Путин обратился к народу из-за коронавируса
17:33
В Госрезерве заявили о захвате главного офиса неизвестными
17:32
"Положил член в руку": Лолита рассказала о первом извращении в жизни Видео
17:31
"Врачи – голые": какой ад приходится проходить ради госпитализации больного COVID-19 – медик Видео
17:12
Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля
17:06
Universal отменила фильмы 2020 года - новые даты выхода
17:01
"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины
16:46
Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт
16:46
Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля
16:38
Еще один способ: для строительства Северного потока-2 придумали новый фокус
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять