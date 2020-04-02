Почему коронавирус "косит" итальянцев и когда все закончится: астролог дал ответ

Астролог рассказал, оправдаются ли пессимистичные прогнозы о том, что из-за коронавируса умрет едва ли не половина итальянцев / Reuters

Самое большое количество летальных случаев от Covid-19 зафиксировано в Италии, собственно, и по количеству заболевших эта страна остается на втором месте после США. Есть несколько причин – и объективных, и астрологических, почему коронавирус нанес столь сильный удар именно по Италии.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

С астрологической точки зрения, по словам астролога, Covid-19 больнее всего бьет по странам под знаками Стрельца и Скорпиона.

"Италия – под знаком Стрельца. А Стрельцы, как и Скорпионы, очень уязвимы перед этим вирусом. Южная Корея, которая также под знаком Стрельца, тоже сильно пострадала вначале. Не исключено, что коронавирус не пощадит и Польшу-Стрельца", – отметил Влад Росс.

Однако астролог признает, что объективных факторов, которые вывели Италию в мировые лидеры по печальной статистике заболеваемости и смертности от коронавируса, больше.Читайте такжеПандемия коронавируса была предопределена – астролог

Прежде всего, по словам Росса, сыграл свою роль тот факт, что средний возраст жителей Италии, а, соответственно, и средний возраст пациентов – 63 года. А, как известно, вирус сильнее всего бьет по людям старшего возраста, старше 60 лет.

Кроме того, по мнению астролога, сказалась и неготовность итальянской медицинской системы иметь дело с таким количеством зараженных, в частности, в Италии было очень мало аппаратов искусственной вентиляции легких.

Однако Влад Росс не разделяет пессимистичных прогнозов тех, кто говорит, что в Италии из-за коронавируса вымрет едва ли не половина населения страны.

"Этого не будет. Вирус перестанет бушевать, в том числе и в Италии, во второй половине апреля. Потому что Плутон, связанный со смертью, пойдет в "попятное движение" 25 апреля, после чего ситуация кардинально изменится к лучшему. А в июне, думаю, уже можно будет даже летать в Италию на отдых", – отметил Росс.

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