Коронавирус был на разогреве: астролог предупредил об опасности летящего к Земле астероида

Астролог предупредил о возможной катастрофе из-за падения на Землю осколков астероида / vladtime.ru

Американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли должен пролететь крупный астероид, который квалифицирован как "потенциально опасный". Приближение данного астероида к Земле дает существенный повод для беспокойства человечеству.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Очень опасаюсь приближения этого астероида, поскольку расположение планет указывает на большую вероятность катастрофы в связи с этим. Во-первых, сложится жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, и при этом Сатурн будет в Водолее. Водолей указывает на небо, Сатурн – на камни, то есть возможно падение камней с неба. Во-вторых, Меркурий в соединении с Ураном и Солнцем указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы", – предостерег Росс.

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Астролог считает, что сам астероид на Землю не обрушится, а вот его обломок – вполне может.

"Если на нашу планету упадет этот астероид, то человеческая цивилизация просто перестанет существовать. Однако я все же думаю, что, скорее, его осколки и куски могут быть притянуты к Земле. То есть 29 апреля астероид не упадет на Землю, но его осколки до нас долетят. И эти глыбы, вероятнее всего, упадут в океан. Даже если не части конкретно этого астероида, то какие-то другие небесные тела в этом году непременно упадут в океан, что вызовет колоссальные цунами. Потому странам, имеющим выход к океану, а также островным государствам мало не покажется", – отметил Влад Росс.

По мнению Росса, самый опасный период в плане возможного падения метеоритов или астероидов – декабрь 2020 года.

"Именно в это время очень велика вероятность глобальной катастрофы, связанной с астероидом", – уточнил астролог.

Напомним, что вероятность обрушения на Землю метеорита или астероида Влад Росс предсказал еще в конце прошлого года, составляя астрологический прогноз на 2020 год.

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