"Палач для неправедников": астролог рассказал, каким генпрокурором будет Венедиктова

Астролог считает, что Венедиктова будет очень предана президенту, и Зеленскому достаточно будет сказать "фас" – и дело тут же будет сделано / dbr.gov.ua

Новым генеральным прокурором Украины стала Ирина Венедиктова. Ее гороскоп говорит о том, что она – настоящий Шерлок Холмс, умеет вести расследования и покарает не одну важную персону в Украине за неправедные дела.

Об этом в комментарии Главреду заявил астрологВлад Росс.

"В гороскопе Венедиктовой есть признак хороших прокуроров и судей – Белая Луна в Скорпионе. Плюс – активный Марс с Венерой и Ураном также в Скорпионе. А Марс в Скорпионе в гороскопе женщины говорит о том, что по характеру эта дама – настоящий "мужик в юбке", – отметил Росс.

Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года – под зодиакальным знаком Девы.

"Дева будет очень четко выполнять любую команду "фас". В гороскопе Венедиктовой Сатурн, Меркурий и Солнце – в Деве. Это свидетельствует о том, что она – прекрасный сыщик, расследователь, умеет докопаться до сути. Такое сочетание планет всегда дает великолепных сыщиков, Шерлоков Холмсов, которые исследуют и изучают все, вплоть до ниточки, они дотошно изучают по мелочам каждую деталь и устанавливают, в итоге, истину", – рассказал астролог.

Кроме того, по словам Влада Росса, Белая Луна в Скорпионе в гороскопе нового украинского генпрокурора указывает на то, что этот "человек послан небом, звездами для того, чтобы быть палачом для тех, кто совершает неправедные дела".

"Я убежден, что именно Венедиктова может всерьез и надолго упечь за решетку Петра Порошенко, если он не успеет удрать в свою любимую Испанию. Однако, учитывая, что у Порошенко везде есть "свои" люди, он в самый последний момент сумеет сбежать", – считает Росс.

По мнению астролога, Венедиктова – весьма жесткий и требовательный, а также преданный человек.

"Зеленский может быть уверен в том, что она на 100% его прокурор. В отличие от Рябошапки, на которого Зеленский уж точно не мог положиться, потому что тот не был преданным человеком, Венедиктова будет прислушиваться к Зеленскому: ему достаточно будет сказать "фас" – и все, дело будет сделано", – убежден Влад Росс.

И доказательством тому, по словам астролога, может служить задержание министра времен Януковича Леонида Кожары.

"Как мы видели, Кожара был недавно задержан. Казалось бы, столь влиятельный и богатый человек мог бы избежать правосудия, но его все равно задержали и взяли под стражу. Он занимал высокий пост при Януковиче – был министром иностранных дел. Это "первая кровь" важной птицы, которой воздастся по заслуге благодаря новому прокурору", – отметил Росс.

Кроме того, еще одним косвенным признаком того, что Ирина Венедиктова сможет быть эффективной на должности генпрокурора астролог считает то, что ее фамилия в переводе с латыни означает "благословенная".

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