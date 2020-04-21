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Потеря поста и покушение: астролог назвал самый сложный год для Зеленского

21 апреля 2020, 06:02

Влад Росс считает, что Владимиру Зеленскому необходимо обзавестись такой же охраной, "как у Путина", и никому не доверять.

Зеленский
Астролог рассказал, в каком году под Зеленским зашатается президентское кресло / УНИАН

Ровно год назад 21 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Владимир Зеленский. Первый год его президентства вышел весьма насыщенным: возобновление переговоров с Путиным об урегулировании ситуации на Донбассе, пандемия коронавируса, украинская экономика, балансирующая на грани, невероятный кадровый голод в команде Зеленского, приказавшее долго жить пропрезидентское монобольшинство в Раде... Потому у многих возникают сомнения в том, что Владимир Зеленский сумеет продержаться в президентском кресле до конца срока. И гороскоп Зеленского говорит о том, что вероятность потери им власти действительно есть.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс, отметив при этом, что для составления астрологического прогноза о дальнейшей судьбе и деятельности президента более важными является дата и время инаугурации, а не дата второго тура, когда он победил на выборах.

"Крайне важно время, когда новоиспеченный президент поднимает булаву во время церемонии инаугурации. Зеленский поднял булаву в неблагоприятный момент – был разрушительный, 10-ый, градус Льва. Случись это буквально на 15 минут раньше, был бы "королевский" градус, и тогда его правление было бы более спокойным и успешным, и все было бы великолепно", – убежден Росс.

Читайте такжеГолодные бунты, революция и полный пипец: астролог поведал о недалеком будущем РоссииСимволом того неблагоприятного момента, когда Зеленский впервые поднял булаву, по словам астролога, был повешенный человек.

"Это указывает на большую вероятность покушений на жизнь президента. Потому Зеленский должен всегда ходить в бронежилете, так как его могут убить. Вспомните хотя бы слова Дмитрия Яроша о том, что, если Зеленский предаст тех, кто погиб на Майдане и на Донбассе, потеряет жизнь и "будет висеть на каком-нибудь дереве на Крещатике". Ярош, не зная символа, который восходил в момент инаугурации Зеленского, высказал столь точную угрозу", – отметил Влад Росс.

Потому астролог настоятельно рекомендует президенту не забывать надевать бронежилет, обзавестись такой же охраной, "как у Путина", и никому не доверять.

"Зеленскому опасно слепо доверять кому-либо. Потому что кто-то близкий, пользующийся доверием Зеленского, может лишить его жизни", – уточнил Росс.

Несмотря на очень сложное начало 2020 года, этот год в целом Зеленский преодолеет более-менее нормально, считает Влад Росс. А вот в 2021-ом начнется непростой период.

"Большой вопрос – удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее. А поскольку Зеленский – январский Водолей, то для него все это хуже не придумаешь. 2021-ый – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка", – прогнозирует астролог.

При этом Росс подчеркнул, что импичмент Зеленскому не грозит.

"Если Владимир Зеленский потеряет должность, то, скорее всего, это будет добровольное отречение от президентского поста. Или – из-за угрозы жизни", – добавил он.Читайте также"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа

Однако, по прогнозу астролога, если Зеленский сумеет удержаться на посту президента в период этих испытаний в следующем году, то он будет править и дальше.

"Преодолев все трудности, которые выпадут в 2021 году, Зеленский войдет в удачный период – осень и конец следующего года станут прекрасным временем со множеством удач и успехов. Потому его задача – выстоять и продержаться до осени 2021-го. А дальше Юпитер войдет в дом власти и "разрулит" все проблемы", – подытожил Влад Росс.

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