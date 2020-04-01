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"Путина скоро не будет": экстрасенс сказал, в каком году Россия развалится

1 апреля 2020, 18:02

Россия распадется, но не перестанет существовать, спрогнозировал эксперт.

Экстрасенс поделился, что Владимир Путин уйдет с поста президента, а РФ развалится – Когда Путин уйдет
Владимир Путин уйдет с поста президента, а РФ развалится, поделился экстрасенс / Reuters

Экстрасенс Сабухи Иманов спрогнозировал, что в 2021 году Владимир Путин уже не будет занимать пост президента Российской Федерации.

В следующем году РФ развалится на несколько частей, рассказал эксперт в интервью Obozrevate.

По словам собеседника, Россия после развала не перестанет существовать, но ее площадь серьезно уменьшится.

"В следующем году Путина уже не будет… Разваливается (РФ – Ред.) на несколько частей…", – сказал Иманов.

Экстрасенс добавил, что между многими нынешними российскими регионами могут возникнуть конфликты, и "там будет очень тяжело".

Эксперт подчеркнул, что в Украине по сравнению с Россией все будет отлично.

"…Они долго не смогут прийти в себя после кризиса. Десяти лет не хватит. Может, двадцать лет, может, чуть меньше. А мы – быстро...", – спрогнозировал Иманов.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что 2020-й – последний год президентства в России Владимира Путина. Эксперт сказал, что в РФ в следующем году возможна большая революция, а в 2022-м Путин может умереть.

Владимир Путин новости России экстрасенс Сабухи Иманов
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