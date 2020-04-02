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"Схватка Америки с Россией": экстрасенс спрогнозировал большую войну

2 апреля 2020, 14:40

Скоро будет большая война, из нее никто не выйдет победителем, поделился эксперт.

Экстрасенс спрогнозировал, что на Ближнем Востоке летом начнется большая война – Война России и США
На Ближнем Востоке летом начнется большая война, спрогнозировал экстрасенс / Reuters

Летом на Ближнем Востоке начнется большая война, это будет конфликт вокруг Сирии и схватка Америки с Российской Федерацией.

В конфликте будут участвовать РФ, какие-то европейские страны, Америка, Иран и Израиль, рассказал экстрасенс Сабухи Иманов в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, из большой войны никто победителем не выйдет, но проиграет сирийский народ.

"Приближается глобальный мировой кризис. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, это еще не кризис. Это так, начало. Меняется весь мир, вся структура управления. Буквально через несколько месяцев, этим летом, в мире начнется большая война", – сказал он.

Эксперт предупредил, что в результате большой войны народа Сирии практически не останется. "…Уже сейчас надо оттуда бежать, потому что там будут бомбить везде", – добавил экстрасенс.

Читайте также"Путина скоро не будет": экстрасенс сказал, в каком году Россия развалитсяРанее астролог Влад Росс говорил, что в 2021 году в России возможна большая революция, а в 2022-м нынешний президент страны Владимир Путин может уйти из жизни. Эксперт также поделился, что 2020-й – последний год президентства Путина.

война экстрасенс Сабухи Иманов
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