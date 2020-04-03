УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Ужаснее коронавируса": скоро Китая не будет – экстрасенс

3 апреля 2020, 04:35

Часть территории Китая будет затоплена, предупредил эксперт.

Экстрасенс спрогнозировал, что Китая скоро не будет – Китай вирус 2020
Китая скоро не будет, спрогнозировал экстрасенс / Reuters

В текущем году в Китае начнутся события, которые еще ужаснее нового коронавируса (COVID-19), такой страны скоро вообще не будет.

Часть китайской территории окажется под водой, часть китайцев ринутся в Российскую Федерацию, рассказал экстрасенс Сабухи Иманов в интервью Obozrevatel.

По его словам, Китай получит другое название.

"Китая скоро не будет вообще. В этом году в Китае начнутся события, еще ужаснее коронавируса…", – добавил эксперт.

Иманов сказал, что китайцам грозит новый вирус, хуже, чем COVID-19, на очереди следующая эпидемия.

"…но их ждет не только вирус, у них катаклизмов очень много будет в этом году… У нас этого (нового вируса – Ред.) не будет. Это будет больше всего в Китае, в Индии, в каких-то африканских странах. Может быть в Америке, в Бразилии, в частности", – поделился экстрасенс.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Потом коронавирус распространился по миру, заразу подхватили сотни тысяч человек, десятки тысяч инфицированных – скончались, введена пандемия.

Коронавирус в Китае подхватили более 82 тысяч человек, умерли свыше 3 тысяч человек, а более 76 тысяч инфицированных – выздоровели.

коронавирус Новости Китая экстрасенс Сабухи Иманов
Сейчас вы просматриваете новость «"Ужаснее коронавируса": скоро Китая не будет – экстрасенс». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:35
"Ужаснее коронавируса": скоро Китая не будет – экстрасенс
03:59
Эксперт рассказал, как устроить хороший секс во время карантина
03:13
Футуролог сказал, покинет ли Зеленский пост президента
02:28
Почему нельзя перерабатывать на "удаленке": ученые предупредили о жутких последствиях
01:39
Грудастая порнозвезда рассказала, как нужно преуспевать в порно
01:28
Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса Видео
01:05
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
00:54
Каким должен быть стратегический запас для 3-месячного карантина – советы эксперта по выживанию
00:19
3 апреля – какой сегодня праздник: День вечеринки и День Кирилла Видео
02 апреля, четверг
23:53
Коронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллиона Видео
23:39
США напомнили о стремлении видеть Украину членом НАТО Видео
23:17
Посягнули на святое: итальянские повара готовят врачам из РФ борщ
23:03
Кабмин утвердил программу деятельности - главные приоритеты
22:33
Вспышка коронавируса: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд Видео
22:11
В Украине подскочило число зараженных коронавирусом - свежая статистика
22:00
Стройная красавица-порноактриса попозировала в сексуальном белье Фото
21:55
Ничто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжение Видео
21:45
В Кропивницком пассажиры разгромили автобус за просьбу надеть маски Видео
21:44
Будьте осторожны: в Минобразования развенчали главные фейки
21:09
Молния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную дату
21:04
Уханьская хворь скосила еще одного бойца ВСУ - подробности
20:59
Что нельзя делать во время карантина: названа плохая привычка
20:39
В ВОЗ назвали возраст 95% умерших от Covid-19 Видео
20:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетный покровитель и любовные победы Видео
20:28
Долгожданное повышение пенсий: когда ждать и кого коснется
19:55
В Китае после коронавируса вернулись к поеданию летучих мышей
19:51
Как украинцы относятся к действиям власти на Донбассе - ответ социологов
19:10
Коронавирус наступает: у Кличко пояснили, как будут контролировать самоизоляцию Видео
18:59
Украина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаров Видео
18:59
Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности
18:56
У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат отопление
18:35
Модель Victoria's Secret заболела коронавирусом и попала в больницу
18:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
18:33
10-15 грн: названы аптеки Киева, куда завезли медицинские маски
18:25
В Украине утвержден единый протокол лечения от коронавируса Видео
18:23
Социологи выяснили, как украинцы относятся к Зеленскому во время пандемии коронавируса
18:21
Не маски: что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос Видео
17:48
Новый карантин для россиян: Путин обратился к народу из-за коронавируса
17:33
В Госрезерве заявили о захвате главного офиса неизвестными
17:32
"Положил член в руку": Лолита рассказала о первом извращении в жизни Видео
17:31
"Врачи – голые": какой ад приходится проходить ради госпитализации больного COVID-19 – медик Видео
17:12
Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля
17:06
Universal отменила фильмы 2020 года - новые даты выхода
17:01
"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины
16:46
Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт
16:46
Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля
16:38
Еще один способ: для строительства Северного потока-2 придумали новый фокус
16:36
День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском
16:04
Шутки и лживые анонсы: как создатели видеоигр разыгрывали всех на 1 апреля
16:02
На каких условиях Украине стоит сжалиться над Донбассом и Крымом – Ницой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять