"Ужаснее коронавируса": скоро Китая не будет – экстрасенс

Китая скоро не будет, спрогнозировал экстрасенс / Reuters

В текущем году в Китае начнутся события, которые еще ужаснее нового коронавируса (COVID-19), такой страны скоро вообще не будет.

Часть китайской территории окажется под водой, часть китайцев ринутся в Российскую Федерацию, рассказал экстрасенс Сабухи Иманов в интервью Obozrevatel.

По его словам, Китай получит другое название.

"Китая скоро не будет вообще. В этом году в Китае начнутся события, еще ужаснее коронавируса…", – добавил эксперт.

Иманов сказал, что китайцам грозит новый вирус, хуже, чем COVID-19, на очереди следующая эпидемия.

"…но их ждет не только вирус, у них катаклизмов очень много будет в этом году… У нас этого (нового вируса – Ред.) не будет. Это будет больше всего в Китае, в Индии, в каких-то африканских странах. Может быть в Америке, в Бразилии, в частности", – поделился экстрасенс.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Потом коронавирус распространился по миру, заразу подхватили сотни тысяч человек, десятки тысяч инфицированных – скончались, введена пандемия.

Коронавирус в Китае подхватили более 82 тысяч человек, умерли свыше 3 тысяч человек, а более 76 тысяч инфицированных – выздоровели.