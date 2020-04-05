"Хитрожопый закулисный интриган": астролог рассказал о "черной стороне" премьера

Денис Шмыгаль "хитрожопый человек", сказал астролог / УНИАН

Гороскоп премьер-министра Дениса Шмыгаля говорит о нем, как об очень неоднозначном человеке – он является весьма хитрым закулисным интриганом.

Премьер склонен к подковерным действиям, сообщил астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

По словам собеседника, звезды говорят, что глава Кабмина – "весьма, простите, хитрожопый человек".

"…Он способен о многом договориться непублично и втихаря от всех, т.е. подковерно. Казалось бы, Шмыгаль, только пришел работать в Кабмин, стал заместителем премьера Гончарука (Алексей Гончарук – Ред.), но не прошло и месяца, как он подсидел своего шефа", – отметил астролог.

Эксперт добавил, что в гороскопе Шмыгаля Черная Луна находится в Рыбах, а это говорит об искусном льстеце, человеке, который способен договориться с любой влиятельной фигурой.

Читайте такжеАстролог указал на слабое место Шмыгаля"…Он весьма хитрый закулисный интриган", – заявил собеседник.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что Денис Шмыгаль продержится на посту премьера максимум до конца 2020 года. Астролог говорил, что не видит в гороскопе чиновника большой политической карьеры.