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"Хитрожопый закулисный интриган": астролог рассказал о "черной стороне" премьера

5 апреля 2020, 05:55

Шмыгаль склонен к подковерным действиям, поделился эксперт.

Астролог сказал, что Денис Шмыгаль хитрожопый человек – Гороскоп 2020
Денис Шмыгаль "хитрожопый человек", сказал астролог / УНИАН

Гороскоп премьер-министра Дениса Шмыгаля говорит о нем, как об очень неоднозначном человеке – он является весьма хитрым закулисным интриганом.

Премьер склонен к подковерным действиям, сообщил астролог Влад Росс в комментарии Главреду.

По словам собеседника, звезды говорят, что глава Кабмина – "весьма, простите, хитрожопый человек".

"…Он способен о многом договориться непублично и втихаря от всех, т.е. подковерно. Казалось бы, Шмыгаль, только пришел работать в Кабмин, стал заместителем премьера Гончарука (Алексей Гончарук – Ред.), но не прошло и месяца, как он подсидел своего шефа", – отметил астролог.

Эксперт добавил, что в гороскопе Шмыгаля Черная Луна находится в Рыбах, а это говорит об искусном льстеце, человеке, который способен договориться с любой влиятельной фигурой.

Читайте такжеАстролог указал на слабое место Шмыгаля"…Он весьма хитрый закулисный интриган", – заявил собеседник.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что Денис Шмыгаль продержится на посту премьера максимум до конца 2020 года. Астролог говорил, что не видит в гороскопе чиновника большой политической карьеры.

Денис Шмыгаль Гороскоп 2020 Влад Росс Алексей Гончарук
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