Астролог сказал, когда закончится пандемия коронавируса

В конце апреля с пандемией коронавируса будет покончено, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что с пандемией смертоносного китайского коронавируса будет покончено после разворота Плутона – планета, связанная с богом подземного царства – Аидом, а также уничтожением и смертью.

Плутон 25 апреля развернется и уйдет в ретроградное (попятное) движение, поэтому коса смерти начнет ослабевать именно с 25 числа, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в мае все смогут вздохнуть с облегчением, увидев, что вирус "сошел на нет".

"Но до того, к сожалению, количество смертей потрясет мир. Особенно пострадают романские народы: Италия, Испания, Франция, поскольку генетически они больше предрасположены к этим заболеваниям. Германию и Англию это зацепит в меньшей степени. Меньше всего склонны заражаться коронавирусом шведы", – заявил он.

Ранее Влад Росс говорил, что коронавирус в мире перестанет быть агрессивным примерно после Воскресения Господнего, Пасха в этом году отмечается 19 апреля. Также астролог сказал, что с территории Украины вирус может исчезнуть, когда состоится прохождение Меркурия в Овен.