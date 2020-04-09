Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 апреля: потайные запасы и радужная любовь

Близнецы в праздник могут заполучить радужную любовь / Reuters

В 16 лунный день – в четверг, 9 апреля, некоторые знаки Зодиака могут устроить себе "маленькую пятницу", тем более, есть повод – сегодня полноценно наступила еврейская Пасха – Песах 2020.

Двум знакам гороскоп на 9 апреля 2020 года дал позитивный прогноз – Близнецов ожидает радужная любовь, а Стрельцы доберутся до потайных запасов сил.

Как прожить "маленькую пятницу" воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 апреля 2020 года – Близнецы

Откройтесь любви, и она наполнит вашу душу. Одинокие Близнецы – ищите вторую половинку, а семейные – развивайте отношения. Откажитесь от покупок, можно разориться.

Гороскоп на 9 апреля 2020 – Водолей

Постарайтесь слышать не только себя. Не время для начала очень важных дел. Пора дать бой эгоизму.

Гороскоп на сегодня – Весы

Слишком сложные дела не стоит делать в одиночку. Не взваливайте на свои плечи слишком тяжелую ношу. Постарайтесь говорить так, чтобы ваш собеседник понял вас правильно.

Как прожить "маленькую пятницу" земным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 апреля 2020 года – Дева

Найдите возможность покопаться в себе и придумать, как расстаться с негативом. Если научитесь расслабляться, работать будет проще.

Гороскоп на 9 апреля 2020 – Козерог

Не выставляйте напоказ свою "темную сторону", попытайтесь удержать негатив – не сбрасывайте его на людей.

Гороскоп на сегодня – Телец

Сексуальную энергию можно перенаправить – привнесите в работу творчество. Вам понадобятся факты и умение "выключать" истеричность.

Как прожить "маленькую пятницу" водным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 апреля 2020 года – Рыбы

Кошельку грозит похудение, поэтому нет смысла строить планы на далекое будущее. Запаситесь терпением, день может быть тяжелым.

Гороскоп на 9 апреля 2020 – Скорпион

Можно вырваться из виртуального мира и потрудиться физически.

Читайте такжеКогда отказаться от новых отношений и покупок: астролог назвала датыНе начинайте споры из-за пустяков. Можете взяться за какое-то новое дело.

Гороскоп на сегодня – Рак

Результативность труда повысится, только будьте осторожны, вы можете "надорваться". Возможно, между вами и начальством не будет понимания.

Как прожить "маленькую пятницу" огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 9 апреля 2020 года – Лев

Никому не позвольте довести вас до ярости и не вздумайте вывалить негатив на окружающих – он зацепит и вас. Уделите внимание своей фигуре.

Гороскоп на 9 апреля 2020 – Овен

Отсидитесь за своей каменной стеной – сейчас не время для резких телодвижений. Если придется работать с бумагами – читайте все по несколько раз.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Решайте проблемы, которые навалились, и помните – у вас есть потайные запасы силы. Не "включайте" тирана, иначе – можете испортить отношения со многими людьми.

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